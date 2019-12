AFVD-Jahresrückblick 2019

Frankfurt am Main: Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Ein Jahr, das für den American Football Verband Deutschland und alle Fans dieser Sportart in Deutschland zahlreiche positive Tendenzen, Highlights und Meilensteine, wie etwa den erfolgreichen German Bowl in der Commerzbank-Arena vor über 20.000 Zuschauern oder die neue Rekordzahl an Mitgliedern, sowohl für das aktuelle als auch für die weiteren Jahre gebracht hat.

Grund genug, noch einmal die wichtigsten Ereignisse in unserem Jahresrückblick zusammenzufassen.

26.-27. Januar: Blocktagung des AFVD in Frankfurt

Auf der Blocktagung des AFVD in Frankfurt werden in allen Bereichen die Weichen für das kommende Jahr gestellt.



8. Februar: GFL öffnet sich weiter für internationale Spieler

Eine Änderung in der Bundesspielordnung für 2019 ermöglicht den Vereinen der GFL, die Liga als die führende europäische Liga des Kontinents zu etablieren.

So können künftig zum einen Wechsel zu GFL-Teams bis zum 31. Juli und damit einen Monat länger als bisher vollzogen werden. Zum anderen können Spieler aus dem Ausland nun auch nach dem 1. März ohne Wechselsperre in die GFL wechseln.

Hinzu kommen zahlreiche Erleichterungen für junge Spieler.



13. Februar: AFVD und CFL vereinbaren strategische Zusammenarbeit

Die Canadian Football League (CFL) und der AFVD vereinbaren, eine langfristige strategische Partnerschaft aufzubauen, die darauf abzielt, den Football-Sport in beiden Ländern weiter auszubauen.

Die Vereinbarung wird nach zwei Tage intensiver Gespräche in Toronto, Kanadas größter Stadt und gleichzeitig auch dem Sitz der CFL, von beiden Seiten bestätigt.



22.-24. März: Sechs deutsche Spieler nehmen am CFL-Combine teil

Erstmals nehmen deutsche Spieler an einem Combine der Canadian Football League teil.



14. April: Zwei deutsche Spieler schaffen den Sprung in die CFL

Bei der Draft der Canadian Football League für internationale Spieler schaffen mit Thiadric Hansen (Winnipeg Blue Bombers) und Max Zimmermann (Saskatchewan Roughriders) zwei deutsche Spieler den Sprung in den Kader eines CFL-Teams.

18.-19. Mai: Deutsche Cheerleading Meisterschaft in Koblenz vor ausverkauftem Haus

Die deutsche Cheerleading Meisterschaft findet erstmals in Koblenz statt. Dabei ist die CGM-Arena an beiden Tagen ausverkauft. Da das Zuschauerinteresse die Kapazität der Arena übersteigt, richtet der AFVD zusätzlich einen Livestream ein. Mehr als 2.000 Athletinnen und Athleten aus 200 Vereinen kämpfen um die Medaillen.



8. Juni: Potsdam Royals gewinnen Eurobowl

Die Potsdam Royals gewinnen im heimischen Stadion Luftschiffhafen den Eurobowl deutlich mit 62:16 gegen die Amsterdam Crusaders.



25. Juni: AFVD, Stadt Frankfurt am Main, Commerzbank-Arena und SPORT1 verkünden lange Kooperation

Bei einer eigens einberufenen Pressekonferenz im Frankfurter Römer verkünden der AFVD, die Stadt Frankfurt am Main, die Commerzbank-Arena und SPORT1 eine langfristige Kooperation. Als Resultat wird der German Bowl bis 2024 in jedem Fall in der Commerzbank-Arena ausgetragen. Für die Jahre 2025 bis 2028 besteht eine weitere Option, das deutsche Football-Endspiel in der hochmodernen Arena zu veranstalten. SPORT1 wird die Finalspiele alle live aus der Commerzbank-Arena übertragen.

6.-7. Juli: Cheerleading-Europameisterschaft in Heidelberg mit mehr als 1.600 Aktiven

Nach 20 Jahren findet zum ersten Mal wieder eine Europameisterschaft im Cheerleading in Deutschland statt. An der EM am Olympiastützpunkt in Heidelberg nehmen mehr als 1.600 Aktive teil. Das deutsche Team gewinnt am Ende die meisten Goldmedaillen aller Verbände.



3.August: Cheerleading erneut als förderungswürdig eingestuft

Der Deutsche Olympische Sport-Bund (DOSB) hat die Sportart Cheerleading in CVD/AFVD als förderungswürdig eingestuft. Damit wird eine Entscheidung aus dem Jahr 2017 erneut bestätigt.

Damit gibt es auch von höchster Stelle Anerkennung für den Wert der geleisteten sportlichen Arbeit in den Vereinen der Cheerleader Vereinigung Deutschlands (CVD) im AFVD.



24. August: Cologne Crocodiles gewinnen Junior Bowl gegen Wiesbaden Phantoms

Die Cologne Crocodiles sichern sich in Schwäbisch Hall durch ein 57:18 gegen die Wiesbaden Phantoms zum insgesamt fünften Mal den Junior Bowl.



21. September: Damen aus Berlin gewinnen Ladiesbowl in Berlin

Zum zwölften Mal und zum fünften Mal in Folge sind die Berlin Kobra Ladies deutscher Meister im American Football der Frauen.

Vor stimmungsvoller Kulisse von 1.215 Zuschauern im Stadion Wilmersdorf gewinnen die Berlinerinnen im heimischen Stadion den Ladiesbowl gegen die Stuttgart Scorpions Sisters mit 26:24.

Erstmals können die Fans den Bowl auch als Livestream sehen – und mehr als 4.000 Fans schauen zu.



12. Oktober: German Bowl in Frankfurt mit mehr als 20.000 Zuschauern

Den German Bowl in der Frankfurter Commerzbank-Arena zwischen den New Yorker Lions und den Schwäbisch Hall Unicorns besuchen unter den Augen von CFL-Commissioner Randy Ambrosie genau 20.382 Zuschauer. So viele Fans gab es bei einem Endspiel der GFL ohne Beteiligung eines Heimvereines noch nie.

Die New Yorker Lions gewinnen das Finale mit 10:7. SPORT1 überträgt den German Bowl live. Den Münzwurf tätigt Markus Frank, Dezernent der Stadt Frankfurt am Main.



13. Oktober: Versammlung der Bundesligisten mit Besuch von CFL-Commissioner Randy Ambrosie

Bei der Versammlung der Bundesligisten spricht CFL-Commissioner Randy Ambrosie vor den Teilnehmern und zeigt sich begeistert und beeindruckt von der Durchführung des German Bowls und der Organisation des AFVD und der GFL. Ambrosie steht den Anwesenden danach auch für Einzelgespräche zur Verfügung.



27. Oktober: NRW gewinnt Jugendländerturnier

Vor mehr als 2.000 Zuschauern in Oldenburg sichert sich das Team der „Green Machine“ aus Nordrhein-Westfalen durch ein 22:8 gegen Bayern im Finale zum neunten Mal den Titel im Jugendländervergleich.

9.-10. November: Talentsichtung in Weinheim

Mehr als 250 jugendliche Footballer aus den Jahrgängen 2002 bis 2005 aus 71 Vereinen aller Landesverbände nehmen unter besten Bedingungen an einem Sichtungslehrgang des AFVD als erste Weichenstellung für die nächsten Jahre teil.



22. November: Gründung der International Alliance of Gridiron Football (IAGF)

13 Verbände und nationale Ligen rufen in Calgary (Kanada) ein Forum zur Entwicklung des Football-Sports ins Leben. Mit der CFL, der Japanischen und Mexikanischen Profi-Ligen beteiligt sich Deutschland mit dem AFVD und der GFL.

23.-24. November: Deutsche Teilnehmer gewinnen acht Medaillen bei der Cheerleader-WM in Japan

Tolle Ausbeute für das deutsche Team bei den 10. Cheerleader-Weltmeisterschaften im japanischen Takahashi: Insgesamt acht Mal durften sich die Athletinnen und Athleten des AFVD über Edelmetall freuen. Zwei Mal Silber, sechs Mal Bronze und viele weitere vordere Plätze springen am Ende für die deutschen Teilnehmer bei der WM heraus.



24. November: Mit Thiadric Hansen gewinnt erster Deutscher den Grey Cup

Thiadric Hansen krönt seine erste Saison in der CFL mit dem Gewinn des Grey Cups als Spieler der Winnipeg Blue Bombers. Ein toller Abschluss des ersten Jahres der Kooperation zwischen CFL, AFVD und GFL.



5. Dezember: AFVD und SPORT1 vereinbaren 16 Live-Übertragungen von GFL-Spielen

Ein weiterer Meilenstein in der gemeinsamen Zusammenarbeit von SPORT1 und dem AFVD wird gesetzt – in der Saison 2020 werden 16 Spiele der GFL live übertragen! Damit ergeben sich nicht nur für den Verband, sondern auch für die einzelnen Vereine, deren Spiele übertagen werden, weitaus größere Werbemöglichkeiten als in den vergangenen Jahren.



6. Dezember: AFVD-Präsident Robert Huber wird zum 2. Sprecher der AG Ballsport/Spielsport des DOSB gewählt

Die Arbeitsgemeinschaft Ballsport/Spielsport im Deutschen Olympischen Sportbund(DOSB) wählt am Vortag der DOSB Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main AFVD Präsident Robert Huber zu ihrem 2. Sprecher.

Die AG Ballsport/Spielsport ist ein Zusammenschluss von DOSB Spitzenverbänden nach fachlichen Gemeinsamkeiten zur gemeinsamen Interessenvertretung in der Konferenz der Spitzenverbände des DSOB.



7. Dezember: Neue Förderung für den AFVD durch den DOSB

Die Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) hat in Frankfurt am Main auch aufgrund einer eindringlichen Initiative des AFVD ein neues Förderkonzept für den Nichtolympischen Sport verabschiedet.

Dieses ermöglicht American Football wieder den Status einer förderungswürdigen Sportart. Für Mannschaftssportarten mit einer Mannschaftsgröße über 30 Spielerinnen oder Spielern wurde das Anerkennungskriterium, dass es eine Weltmeisterschaftsendrunde mit einer Mindestanzahl von zwölf teilnehmenden Nationen gibt, auf acht heruntergesetzt.



13. Dezember: Neuer Mitgliederrekord beim AFVD

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat anlässlich seiner Mitgliederversammlung die Ergebnisse der Bestandserhebung zum 01.01.2019 vorgelegt. Mit 67.295 Einzelmitgliedern wächst der American Football Verband Deutschland e. V. (AFVD) gegenüber dem Vorjahr um 6,72%!