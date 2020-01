CFL Combine: Fast 40 Experten und Helfer im Einsatz

Frankfurt am Main – Am 26. Januar findet eins von sechs Combines der CFL, die in Europa ausgetragen werden, in Frankfurt am Main, dem Sitz des AFVDs und der Austragungsstadt der nächsten German Bowls, statt.

Dabei will und wird der AFVD nichts dem Zufall überlassen. Bereits im Vorfeld wurden die Teilnehmer über alle Drills in Schrift und Bild informiert und ein Handout samt Aufwärmübungen verschickt, um den Spielern die bestmögliche Performance ermöglichen zu können.

Am Veranstaltungstag werden dann insgesamt fast 40 Coaches, Physios und Mediziner für einen reibungslosen Ablauf und die bestmögliche Betreuung der Teilnehmer in allen Bereichen sorgen.

Campkoordinator und AFVD-Vizepräsident Peter Springwald: „Wir haben auf allen Ebenen ein qualitatives Team zur Verfügung, um das Combine höchstprofessionell durchführen zu können. Neben den Coaches aus dem Bereich der Nationalmannschaft, die die Drills betreuen werden, sind wir unter anderem auch im medizinischen Bereich samt Physiotherapie bestens aufgestellt, um bei eventuell auftretenden Beschwerden Sofortmaßnahmen ergreifen zu können, die es den Spielern ermöglichen sollen, das Combine zu Ende zu führen.“

„Wir wissen um die Bedeutung, die dieses Combine für jeden einzelnen Teilnehmer hat. Daher stehen wir im Vorfeld und besonders am Veranstaltungstag jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung. Für uns ist der Tag auch gleichzeitig eine Chance auf Eindrücke für weitere Maßnahmen im Bereich der Nationalmannschaft.“

Das CFL Combine wird in der Sportschule des Landessportbundes Hessen, einen Steinwurf von der Commerzbank-Arena entfernt, ausgetragen.