Erste Einladungswelle vollständig: 5 weitere Spieler vom deutschen Vorentscheid beim CFL Combine 2020 dabei!

Frankfurt am Main, 17.02.2020 – Die Canadian Football League (CFL) und ihre internationalen Partner haben die ersten 24 Global Player, die vom 25. bis 28. März in Toronto am CFL Combine teilnehmen und insgesamt 10 Nationen vertreten werden, bekannt gegeben. Seit Januar fanden hierzu acht CFL Global Combines in Europa und Asien statt, um Footballtalente außerhalb Nordamerikas zu finden.

„Wir sind von dieser ersten Gruppe an Athleten und ihrer Leidenschaft für das Spiel sehr beeindruckt“, sagt Greg Dick, CFL Chief Financial Officer und Head of Football Operations. „Spieler von außerhalb Kanadas und der USA in unserer Liga zu haben, ist der Kern der CFL 2.0-Strategie. Wir freuen uns darauf, auf den letzten Stationen der Global-Combine-Tour weitere außergewöhnliche Athleten zu treffen, während wir dieses Spiel weltweit weiter ausbauen.“

Zu den 11 bereits feststehenden Athleten, die von der CFL frühzeitig und direkt nach der Combine ausgewählt wurden, kommen nun 13 weitere Athleten hinzu. Insgesamt umfasst die erste Einladungswelle somit 24 Sportler.

Anhand der ersten Combine-Teilnehmer untermauert die German Football League (GFL) erneut ihren hohen Status im europäischen Football. Mit nunmehr fünf weiteren Sportlern, die am AFVD/CFL Combine in Frankfurt/Main teilgenommen haben, erhöht sich die Teilnehmerzahl des CFL-Combines 2020 auf mittlerweile sieben Athleten aus Deutschland – Fünf Sportler besitzen hierbei die deutsche Staatsbürgerschaft. Weitere fünf Athleten sind oder waren in der vergangenen Saison bei Vereinen der GFL unter Vertrag. Somit stellt die GFL und der American Football Verband Deutschland e. V. (AFVD) aktuell insgesamt die Hälfte der Sportler, die bereits frühzeitig zu den ersten Teilnehmern am CFL Combine im März gehören. Unter den anderen Teilnehmern befinden sich zusätzlich noch weitere ehemalige GFL Spieler, die einer Einladung nach Kanada folgen dürfen.

Teilnehmer vom AFVD/CFL Combine 2020 aus Frankfurt/Main:

Sven Breidenbach (OL, Cologne Crocodiles, Deutschland)

Niklas Liesen (LB, Cologne Crocodiles, Deutschland)

Oleksandr Posunko (DB, Rostock Griffins, Ukraine)

Justin Rodney (RB, Frankfurt Universe, Deutschland)

Dustin Illetschko (LB, Frankfurt Universe, Österreich)

Marius Kensy (LB, Cologne Crocodiles, Deutschland)

Jean-Claude Madin-Cerezo (WR, Hamburg Huskies, Deutschland/Spanien)

Weitere Teilnehmer aus der GFL:

David Izinyon (LB, Rostock Griffins, Großbritannien)

Micky Kyei (WR, New Yorker Lions, Finnland)

Anthony Mahoungou (WR, Frankfurt Universe, Frankreich)

Glen Mbeleg-Toonga (RB, Dresden Monarchs, Großbritannien)

Sebastien Sagne (WR, Frankfurt Universe, Finnland)

Weitere Teilnehmer:

Jason Aguemon (RB, Flash de La Courneuve, Frankreich)

Tony Anderson (DB, Grand View University, Frankreich)

Bryan Billy (DB, Black Panthers Thonon Les Bains, Frankreich)

Lorenzo Dalle-Piagge (DL, Milano Seamen, Italien)

Malcolm Engstrom (DL, Stockholm Mean Machines, Schweden)

William James (DB, Arlanda Jets, Schweden)

Taku Lee (RB, Obic Seagulls, Japan)

Tomoya Machino (OL, Kyoto University Gangsters, Japan)

Aleksandar Milanovic (OL, Vienna Vikings, Österreich)

Yoshihito Ohmi (WR, IBM Big Blue, Japan)

Ryota Takaya (DL, Fujitsu Frontiers, Japan)

Akio Yamagishi (LB, Fujitsu Frontiers, Japan)

Nach den drei verbleibenden CFL Global-Combines in Dänemark, Brasilien und Mexiko wird die vollständige Liste der nach Toronto eingeladenen Global Player bekannt gegeben. Der Global-Draft der CFL 2020 findet am 16. April statt.

In der Saison 2019 gab es in der CFL zum ersten Mal einen „Global Player“ von außerhalb der USA und Kanada auf der aktiven Liste jedes Teams. Im Jahr 2020 wird sich die Anzahl der Global Player pro Team auf zwei im aktiven Kader und auf bis zu drei im Übungskader erhöhen.

Die Teilnehmer haben hierbei das Ziel, in die Fußstapfen von Thiadric Hansen und Max Zimmermann (beide ehemals Potsdam Royals) zu treten, die im letzten Jahr denselben Weg beschritten und einen Profivertrag unterschreiben konnten. Thiadric Hansen gewann mit den Winnipeg Blue Bombers direkt das kanadische Endspiel in seiner Debütsaison. Dies gelang keinem deutschen Footballer zuvor.

