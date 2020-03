Teamticketbestellungen für DCM 2020 nun möglich

Für die 30. Deutsche Cheerleading Meisterschaft am Wochenende des 16. und 17. Mai 2020 können mit dem angehängten Formular Teamtickets bestellt werden. Die DCM findet in diesem Jahr erneut in der CGM Arena in Koblenz statt.

Der Ticketvorverkauf ist ebenfalls bereits gestartet. Einzeltickets können hierbei als Tages- oder Zwei-Tages-Karten über den CheerCity-Shop erworben werden. Halleneinlass ist an beiden Tagen um 9 Uhr. Beginn der Veranstaltung ist für 10 Uhr geplant.

Preise:

Tageskarte: 25€

Kombikarte: 45€

Die Preise beziehen sich hierbei inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten. Alle Angebote nur solange der Vorrat reicht.

Weitere Informationen sind ebenso auf der offiziellen Homepage unter www.dcm2020.de abrufbar.

—