Covid19-Virus: Allgemeinverfügung AFVD 2020-1

Die Technische Kommission hat am 12.03.2020 eine Ergänzung zur Bundesspielordnung beschlossen, die ebenfalls am 12.03.2020 vom Präsidium genehmigt wurde. Die Ergänzung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft: §123a Außergewöhnliche Ereignisse In Fällen von außergewöhnlichen Ereignissen […]