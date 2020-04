Covid-19-Auswirkungen auf Football-Deutschland Update 16.04.2020

Bundes- und Landesregierungen haben am 15.04.2020 beschlossen, dass es zunächst keine allgemeinen Freigaben von Sport- und Freizeitveranstaltungen geben wird. Großveranstaltungen bleiben über einen längeren Zeitraum untersagt.

In Reaktion hierauf stellt das AFVD Präsidium auf Empfehlung des AFVD Krisenstabes im Einvernehmen mit den Sprechern von GFL und GFL 2 fest:

Der zunächst angestrebte Ligastart der Lizenzligen für Anfang Mai respektive Pfingsten wird angesichts der aktuellen Entscheidungen der staatlichen Stellen kaum haltbar sein. Ein konkreter Ligastart der Lizenzligen wird dann möglich sein, wenn die staatlichen Stellen einen Trainings- und Spielbetrieb wieder zulassen. Es wird versucht, den Vereinen einen angemessenen organisatorischen Vorlauf vor Ligastart zu geben.

Präsidium und Ligadirektorium werden alles daran setzen, Ihnen einen Spielbetrieb in 2020 zu ermöglichen und wir werden jede auch nur mögliche kreative Idee umsetzen. Zum Wohle der Vereine und zum Wohle des Sportes! Wir werden in 2020 viele Dinge tun, die für uns ungewohnt sind. Wir werden uns von vielen, was uns lieb geworden ist, verabschieden müssen. Aber wir werden gemeinsam gestärkt aus der Krise hervorgehen! Wir werden Sie weiterhin auf dem Laufenden halten.

Mit freundlichen Grüßen

Robert Huber – Präsident

Carsten Dalkwoski – GFL Sprecher

Wilfried Ziegler – GFL 2 Sprecher