Entwicklungen vom 15.06.2020 | AFVD Liveticker zum Covid-19-Virus: Verschiebung DM Cheerleading

+++ 15. Juni 2020 +++ Verschiebung DM Cheerleading

Die Deutschen Meisterschaften Cheerleading werden auf einen späteren – noch zu findenden – Termin verlegt.

Aufgrund aktueller staatlicher Vorschriften ist derzeit ein normaler Trainingsbetrieb nicht gegeben. Ein Training im Team mit den bisherigen Kontaktbeschränkungen der meisten Bundesländer ist nicht möglich und benötigte Trainingskapazitäten nicht vorhanden.

Dennoch soll es , da bereits eine Vielzahl der Landesmeisterschaften ausfallen musste, den Teams die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft ermöglicht werden.

+++ 12. Juni 2020 +++ GFL 2 ist sich einig – Vereine reichen Einverständnis für einen Saison-Start im September ein

Die Vereine der zweithöchsten Football-Liga in Deutschland haben dem Konzept der Liga zugestimmt und damit den Grundstein für den Start der Saison 2020 im September gelegt.

Damit können die Verantwortlichen in die Planung gehen, um eine zeitlich verkürzte Saison bestmöglich für alle Vereine realisieren zu können.

+++ 09. Juni 2020 +++ Präsidium gibt für erste Lizenzligen den Starttermin frei

Das Präsidium des American Football Verbandes Deutschland (AFVD) hat erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder in einer Präsenzsitzung getagt. Auf der Tagesordnung stand dabei vor allem die Situation der Lizenzligen und deren möglicher Spielbetrieb im Jahr 2020.

Eine Woche zuvor hatten die Vereine von GFL und GFL 2 in einer Videokonferenz beschlossen, dass eine Saison in diesen Ligen von September bis November gespielt werden soll, die Teilnahme daran aber den Vereinen freigestellt werden soll. Um dies zu ermöglichen, müssen die Bestimmungen zum Lizenzspielbetrieb geändert werden, unter anderem, weil diese eigentlich Zwangsabstiege für Vereine vorsehen, die nach Beantragung und Erteilung einer Lizenz nicht antreten.

+++ 09. Juni 2020 +++ GFL Juniors legt als Pilotprojekt deutschlandweit vor: Saisonstart der Liga im September

Die Junioren des deutschen Footballs legen im Bereich des Leistungssports vor und bekennen sich zu einem Start eines Ligabetriebs nach den Sommerferien. Die bereits für das Frühjahr angesetzte und wegen der COVID-19-Pandemie bisher ausgesetzte Saison soll noch dieses Jahr gespielt werden!

Darauf einigten sich die beteiligten Vereine der GFL Juniors, der deutschen Football-Jugendbundesliga, mehrheitlich.

Der Starttermin für die Saison wurde auf das Wochenende des 5./6. Septembers terminiert. Das Finale, der Junior Bowl, soll spätesten im November ausgetragen werden.

Mit der Terminierung folgt das AFVD-Präsidium dem Vorschlag der Liga und gibt grünes Licht für eine Durchführung des Spielbetriebs.

Damit macht sich die harte Arbeit und der Zusammenhalt von Verband, Landesverbänden und Vereinen nachhaltig bezahlt. Alle Beteiligten haben das Gesamtwohl der Liga und des gesamten Football-Sports in den Vordergrund gestellt und dabei eigene Interessen in den Hintergrund gerückt.

+++ 08. Juni 2020 +++ Dresden Monarchs: Auf geht´s!

Heute steigen die Monarchs nach knapp 3 Monaten wieder in ein fast „normales“ Training wieder ein.

+++ 07. Juni 2020 +++ Schweiz: Teams einigen sich auf eine Herbstmeisterschaft (Quelle: Endzone.ch)



Am Sonntagnachmittag haben sich die Vertreter der an der Herbstsaison teilnehmenden Vereine via Zoom-Konferenz getroffen. Besprochen wurde der geplante Modus und die Zusammensetzung der Gruppen, der mögliche Zeitraum der Herbstmeisterschaft sowie die Frage von Verstärkungen. In einer konstruktiven Diskussion haben die Teams eine pragmatische Lösung für die Durchführung gefunden und sich über die Rahmenbedingungen ausgetauscht.

+++ 06. Juni 2020 +++ Ingolstadt Dukes: Auch wir sind wieder im Trainingsbetrieb!

Hier ein paar kleine Impressionen…

+++ 06. Juni 2020 +++ Schutt Splash Shield soll Football sicherer machen: Schutt lanciert Schutz vor Tröpfcheninfektionen (Quelle: Endzone.ch)



Nicht ganz unerwartet präsentiert der American Football Helm Hersteller Schutt eine Art Komplettvisier aus durchsichtigem Kunststoff. Um die Sportler in Zeiten der Covid-Pandemie vor Tröpfcheninfektionen zu schützen kann eine flexible Kunststoffscheibe an die Innenseite des Facemask angebracht werden. Befestigt wird die Scheibe mittels Klettverschlüssen. Wer bereits ein Visier für die Augen trägt, braucht grundsätzlich nur noch den unteren Teil für die Nasen-/Mundpartie zu ergänzen.

+++ 05. Juni 2020 +++ GFL Ligasprecher Carsten Dalkowski im Interview: „Wir sind uns alle bewusst, dass wir in einem Boot sitzen.“

Nach dem klaren einstimmigen Votum aller 16 GFL Vereine für eine weitere Saisonplanung 2020 wird dieses Thema bei den Vereinen, den Fans und in den Foren heftig diskutiert. GFL Ligasprecher Carsten Dalkowski stellt sich einigen Fragen aus der Footballszene.

+++ 05. Juni 2020 +++ Kiel Baltic Hurricanes: GFL Team startet Trainingsbetrieb

Nach elf Wochen ohne Training kam das GFL Team der Hurricanes in dieser Woche zu einer ersten Konditions- und Athletikeinheit wieder zusammen – mit viel physischem Abstand und erhöhten Hygienemaßnahmen. Nach den Vorgaben von Regierung, Bundes- und Landesfootballverband hatte die sportliche Leitung des ASC Kiel in den vergangenen Wochen ein Konzept für einen Wiedereinstieg in das Training erarbeitet.

+++ 05. Juni 2020 +++ Wiesbaden Phantoms: Abstand halten im Training 2.0

Seit einigen Tagen können die Wiesbaden Phantoms mit Abstand und unter Einhaltung des Corona-Hygienekonzeptes wieder im Europaviertel trainieren. Die erste Zwischenbilanz fällt überwiegend positiv aus: „Natürlich klemmt es zu Beginn etwas, dies ist aber verständlich, wenn sich die Teams gute zehn Wochen nur virtuell gesehen haben und wir Kabinen und Umkleidemöglichkeiten nicht öffnen können. Da liegen die Rucksäcke auch mal etwas enger beieinander“, so Phantoms-Vorstand Martin Wolfgramm, der zuständige Hygienebeauftragter des American-Football-Clubs.

+++ 04. Juni 2020 +++ Sachsen und Hessen bieten Sport-Förderprogramme für Pro-Teams / Einsatz der Landesfachverbände trägt erste Früchte

Der Freistaat Sachsen und das Land Hessen haben jeweils ein Förderprogramm ins Leben gerufen, um die Existenz von Sportvereinen in Profi-Ligen bzw. deren ausgegliederten Betriebsgesellschaften zu gewährleisten.

Dieser Schritt zur Förderung des Vereinssports basiert nicht zuletzt auf dem großen Einsatz der Landesfachverbände, die sich vehement für eine Hilfe ihrer Mitglieder in den Vereinen eingesetzt haben.

Mit dem Soforthilfe-Darlehn Sport soll der Liquiditätsbedarf zur Überbrückung wirtschaftlicher Engpässe, die durch die verordneten Maßnahmen zur COVID-19-Pandemie entstanden sind, gefördert werden.

+++ 03. Juni 2020 +++ Corona Update: Saison 2020 und Abteilungen der Allgäu Comets

Wir sind froh, dass wir seit dem 20. Mai wieder ein Athletiktraining in Kleingruppen anbieten können. Die Teilnahme daran ist auf freiwilliger Basis und unterliegt strengen Hygieneregeln. Ab dem 8. Juni wird das Athletiktraining auf bis zu 20 Teilnehmer erweitert. Das Training findet weiterhin in Kleingruppen statt, ist freiwillig und kontaktlos.

+++ 01. Juni 2020 +++ Monarchs-Cheerleader im Training

Nach dem letzten Samstag das Wetter einen Strich durch die Planung gemacht hat, durften gestern nun endlich auch wieder unsere Cheerleader zum Training ins Trainingszentrum. Die Freude war riesig und alle konnten den sonnigen Samstag genießen.