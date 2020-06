Planungen werden fortgeführt

Die Vereine von GFL und GFL 2 hatten in einer Videokonferenz zu Pfingsten beschlossen, dass eine Saison von September bis November ermöglicht werden und die Teilnahme daran den Vereinen freigestellt werden soll. Gleiche Vereinbarungen wurden zu den übrigen Lizenzligen des AFVD wie der GFL Juniors und den Damenbundesligen getroffen.

Derzeit werden die dazu juristisch notwendigen Veränderungen an den Lizenzbedingungen umgesetzt, wichtig vor allem, um dort eigentlich festgeschriebene Sanktionen nicht anwenden zu müssen. Nahezu alle Vereine der Lizenzligen haben unter anderem Erklärungen abgegeben, in denen sie andere Vereine sowie Verbands- und Ligastellen von Haftungsrisiken für die Änderungen am Lizenzstatut freistellen. Für fast alle Lizenzligen konnte daher bereits seitens des Verbandes grünes Licht für eine konkrete Saisonplanung von September bis November gegeben werden. Für die 1. Bundesliga konnte dies allerdings noch nicht erfolgen, hier haben einige Vereine noch organisatorische oder juristische Hürden zu überspringen.

Festzuhalten ist: Die Vereine sind sich einig (die Abstimmung zu Pfingsten geschah einstimmig), dass eine Saison gespielt werden soll, wenn dies ab September möglich sein sollte. Dies bedeutet jedoch nicht, dass alle Teams spielen werden. Bei einigen Teams sind trotz grundsätzlicher Zustimmung zum Vorgehen von Liga und Verband die Hürden vor Ort zu hoch, um einen eigenen Spielbetrieb im Herbst stemmen zu können.

Und immer wieder betont werden muss auch: Es ist nicht geplant, unter Bedingungen, wie sie derzeit im Juni herrschen, Football-Spiele auszutragen. Nur wenn der Verlauf der Pandemie solche Lockerungen der Schutzmaßnahmen erlaubt, dass Football-Spiele mit vollem Kontakt erlaubt sein werden und ein Spielbetrieb wirtschaftlich auch Sinn ergibt, greifen die Pläne. Der Juli soll allerdings dazu genutzt werden, konkrete Spielpläne dafür auszuarbeiten, dass Football im Herbst möglich sein wird. Für den Abstimmungsprozess bis dahin und die für jeden Verein jeweils endgültige Entscheidung über die Teilnahme wollen Liga und Vereine nun die Zeit bis 1. Juli nutzen. Die zunächst vereinbarte Frist wird somit um mehr als zwei Wochen verlängert.