German Bowl XLII am 9. Oktober 2021

Der German Bowl XLII findet nunmehr am 9. Oktober 2021 statt. Darauf haben sich die Stadt Frankfurt am Main, die Sportpark Stadion Frankfurt am Main Gesellschaft für Projektentwicklung mbH als Stadionbesitzerin und der American Football Verband Deutschland e. V. (AFVD) mit dem Organisations-Komitee des German Bowls verständigt.

Football-Deutschland ist den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowohl bei der Stadt Frankfurt am Main als auch bei der Stadiongesellschaft dankbar, dass in der außergewöhnlichen Situation flexibel und schnell reagiert werden konnte.

Die Hoffnung aller Beteiligten ist, dass es 2021 einen attraktiven und gut besuchten German Bowl als Endspiel der nächsten deutschen Football-Meisterschaft geben kann, ohne dass die Corona-Pandemie den sportlichen Wettbewerb und den Ablauf der Veranstaltung beeinträchtigen wird.

Derzeit sind im Bundesland Hessen Veranstaltungen mit mehr als 250 Teilnehmern nicht möglich. Die Regelungen gelten im Moment mindestens bis Ende Oktober.

Die 42. Meisterschaft Football-Deutschlands und mit ihr deren Höhepunkt German Bowl XLII im Frankfurter Deutsche Bank Park am 9. Oktober 2021 soll daher erst im kommenden Jahr ausgetragen werden – hoffentlich nicht oder nur gering durch das Corona-Virus belastet.

Informationen zu bereits gekauften Eintrittskarten werden zeitnah veröffentlicht.