17 Teams der GFL Juniors wollen spielen

Rahmenbedingungen für mögliche Saison ab Oktober werden erarbeitet

17 Vereine der GFL Juniors haben sich für eine Herbst-Saison 2020 in der Jugendbundesliga im American Football ausgesprochen und arbeiten nun daran, wie ein Spielbetrieb auf anspruchsvollem Niveau realisiert werden kann. Bei einem Video-Meeting waren am vergangenen Wochenende die unterschiedlichen

Trainings- und Wettkampfbedingungen in den Bundesländern der Teams zentrales Thema.

Die Vereine sind sich einig darüber, dass die Gruppeneinteilung einer Herbst-Saison die Unterschiede in den Trainingsbedingungen berücksichtigen sollte. In der Diskussion ist derzeit ein Modell mit sechs Gruppen zu je drei Teams im Norden (zwei Gruppen), Westen, Mitte und Baden-Württemberg sowie den beiden bayerischen Teams. In den kommenden 14 Tagen sollen verschiedene Varianten möglicher Spielpläne erstellt und dann beraten werden.

Als frühestmöglicher Zeitpunkt für den Saisonstart gilt inzwischen das erste Oktober-Wochenende. Bis Ende November bliebe dann Zeit für eine Hin- und Rückrunde in den Gruppen, ein Entscheidungsspiel um den Halbfinalplatz im Norden sowie Bayern/Baden-Württemberg, Halbfinale und den Junior Bowl.

Könnte der Saisonstart erst später im Oktober erfolgen, könnten entweder die Rückspiele in den Gruppen oder die Playoff-Spiele entfallen.

Wichtig ist den Vereinen vor allem, für die aktuellen Junioren-Jahrgänge in jedem Fall noch in diesem Jahr echten Wettkampfbetrieb in möglichst herausfordernder Weise anbieten zu können. Das nächste Video-Meeting der Vereine zur Beratung der Spielplanvarianten soll noch im August stattfinden.