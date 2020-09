Doch noch Football in 2020! GFL Juniors starten am Wochenende in die Saison

Fürstenfeldbruck/Saarbrücken – Es gibt ihn doch noch, den Football-Sport in 2020! Am Wochenende startet die GFL Juniors mit den Begegnungen Fursty Razorbacks – Munich Cowboys (Sa, 16.00 Uhr, Fürstenfeldbruck) und Saarland Hurricanes – Wiebaden Phantoms (So, 15.00 Uhr, Saarbrücken) in die Saison.

„Wir haben lange und intensiv alle gemeinsam dafür gekämpft, in diesem Jahr im Jugendbereich noch Football-Spiele austragen zu können. Am Sonntag ist es endlich soweit und wir werden für gemeinsam für unsere Bemühungen belohnt. Darauf können wir mit Recht sehr stolz sein“, freut sich Christian Freund.

Der stellvertretende Jugendsprecher des AFVD ist der Ansprechpartner der GFL Juniors während der Conrona-Pandemie, moderierte die zahlreichen Gespräche der einzelnen Vereine bis hin zum dem Ergebnis, dass es an diesem Wochenende nun endlich losgehen kann. Die Spielpläne erarbeiteten die Teams zusammen mit den Ligaobmännern der vier Gruppen in der GFL Juniors.

Für die Aktiven der 14 Teams, die den Kampf um einen Platz im Junior Bowl aufnehmen, wird der Moment, endlich wieder auf dem Platz um Punkte zu spielen, sicherlich ein ganz Besonderer sein.

AFVD-Präsident Robert Huber: „Vielen Dank an alle Beteiligten. Hier haben die Teams und Verantwortlichen des Verbandes ganze Arbeit geleistet und gezeigt, dass man Hand in Hand sehr viel erreichen kann.“