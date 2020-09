5er DFFL: Nord-Ost-Division spielt am 20. September um Punkte

Eberswalde/Kelkheim – Nach dem erfolgreichen Start der Deutschen 5er Flag Football Liga am vergangenen Wochenende legt am Sonntag, 20. September, nun auch die Nord-Ost-Division los. Gespielt wird dabei in Eberswalde.

Am vergangenen Wochenende hatten die Gastgeber der Kelkheim Lizzards in einer Doppelrunde gegen den Deutschen Meister Walldorf Wizzards und die Dortmund Devils eine weiße Weste behalten. Walldorf belegte mit zwei Siegen aus vier Spielen den zweiten Platz in der doppelten Round Robin.

Ergebnisse vom 13.09.2020:

Walldorf Wanderes vs. Kelkheim Lizzards 27:39

Walldorf Wanderers vs. Dortmund Devils 60:14

Dortmund Devils vs. Kelkheim Lizzards 14:50

Kelkheim Lizzards vs. Walldorf Wanderers 34:18

Dortmund Devils vs. Walldorf Wanderes 22:28

Kelkheim Lizzards vs. Dortmund Devils 34:06