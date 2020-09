Viermal Livestream an einem Wochenende!

Samstag, 19.09.2020

Die Rüsselsheim Crusaders empfangen die Bad Homburg Sentinels

Die Regionalliga Mitte 2020 startet! Die Crusaders gegen die Bad Homburg Sentinels! Die Sentinels wollen in die GFL2 und waren bereits 2019 kurz davor aufzusteigen. Die Crusaders sind als Aufsteiger der Underdog, aber Headcoach Toni Bogner und seine Coaching Crew haben das Team bestmöglich auf das Duell gegen die Sentinels vorbereitet. Es wird ein spannendes Spiel im Stadion am ausverkauften Sommerdamm! (Kickoff: 15 Uhr)

Livestream unter: https://livestream.com/gfltv/events/9293852

Samstag, 19.09.2020

Bürstadt Redskins starten mit einem Heimspiel am 19. September in die Hessenliga

Für die Redskins Seniors geht es wieder auf‘s Spielfeld – in voller Montur und mit dem Redskins-Wappen auf der Brust. Die Vorfreude ist ihnen in‘s Gesicht geschrieben und keiner kann es mehr erwarten. Über den Platz zu stürmen, zu blocken, den Gegner zu tacklen, Yards zu gehen und lange Pässe zu spielen. Am 19.09.2020 spielen die Redskins ihr erstes Meisterschaftsspiel-Heimspiel gegen die Marburg Mercenaries II. (Kickoff: 16 Uhr)

Livestream unter: https://livestream.com/gfltv/events/9302927

Sonntag, 20.09.2020

Dresden Monarchs treten am Sonntag gegen die Panthers Wrocław an

Eine der aktuell stärksten Mannschaften Europas reist damit am kommenden Sonntag (Kickoff: 15 Uhr) in die sächsische Landeshauptstadt. Vor 1.570 Fans darf dann dieses innereuropäische Duell im damit ausverkauften Dresdner Heinz-Steyer-Stadion ausgetragen werden.

Livestream unter: https://livestream.com/gfltv/events/9276183

Sonntag, 20.09.2020

GFL Juniors: Saarland Hurricanes empfangen amtierende Deutsche U19-Vizemeister

Gleich am ersten Spieltag am Sonntag, 20. September, empfangen die Saarland Hurricanes (Gruppenzweite von 2019), die Phantoms aus Wiesbaden. Saarland hat es den Phantoms unter Head Coach Christian Freund im vergangenen Jahr am schwersten gemacht. Es wird spannend…

Kick-off im Saarland ist um 15 Uhr.

Livestream unter: https://www.youtube.com/watch?v=kuOPhBOxElo