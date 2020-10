Neue Alterseinteilung für das Jugendländerturnier

Die Landesverbände haben sich auf der Hauptausschusssitzung darauf geeinigt, dass Jugendländerturnier mit U18-Teams statt wie bisher mit U17-Mannschaften auszutragen.

Diese Entscheidung wurde perspektivisch mit Blick auf die kommenden internationalen Turniere getroffen.

Da sich der Stamm der Junioren-Nationalmannschaft aus den Teilnehmern der einzelnen Verbände beim Jugendländerturnier zusammensetzen werden, könnte der Jahrgang dann sowohl bei der nächsten U19-Europameisterschaft als auch bei der ein Jahr später stattfindenden U20-Weltmeisterschaft im Kern zusammenbleiben.

Die Änderung der Altersgrenze wird auch noch im Bundesjugendtag beraten werden.

Sollten sich die Bewerber des A- (Solingen) und B-Turniers (Dresden) 2020 auch für eine Austragung in 2021 bereit erklären, wird das Turnier für nächstes Jahr nicht neu ausgeschrieben sondern automatisch an die beiden Städte aus Sachsen und Nordrhein-Westfalen vergeben.

Jürgen Siebmanns, Team-Chef der Junioren-Nationalmannschaft:

„Aus Sicht der U19-Jugendnationalmannschaft ist dies ein sehr zu begrüßender Schritt. Als U19-Turnier war immer der älteste Jahrgang im Folgejahr bereits nicht mehr spielberechtigt. Als U17-Turnier haben dann die 18-Jährigen, die im Folgejahr als U19 hätten spielen können, beim Jugendländerturnier schon gefehlt. Dieses in Zukunft als U18 auszutragen, ist also genau der richtige Schritt, um diese beiden Probleme zu lösen.

Mit dieser Änderung sind nun alle Teilnehmer des Jugendländerturniers genau in der Zielgruppe, die für ein gegebenenfalls im Folgejahr anstehendes U19-EM-Turnier spielberechtigt sind. So haben wir einen kontinuierlichen, von anstehenden Wettbewerben unabhängigen Sichtungszyklus, die uns eine echte, längerfristige Kaderentwicklung auch in Hinsicht einer U20-WM ermöglicht.“