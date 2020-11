Wie ist der AFVD international eingebunden?

Die Gespräche zwischen Weltverband IFAF und AFVD wurden und werden seit einigen Jahren kontinuierlich geführt. Notwendig sind sie, weil der AFVD dem Weltverband in der Vergangenheit wiederholt und in beachtlichem Umfang finanziell Liquiditätshilfen geleistet hat.

Zwischen der IFAF und dem AFVD ist im Herbst 2020 Einigung darüber erzielt worden, dass deutsche Nationalmannschaften an den internationalen Wettbewerben wieder teilnehmen werden, sobald diese fortgesetzt werden. Möglicherweise wird etwa die Nationalmannschaft der Herren sogar eine „Wild Card“ für die kommende EM-Endrunde erhalten, obwohl sie an der Qualifikation nicht teilnahm. Dies ist das gemeinsame Ziel von IFAF und AFVD, wegen der Corona-Pandemie ist derzeit aber noch ungewiss, ob und in welchem Modus wann um die EM gespielt werden kann.

Der Weltverband verfolgt das Ziel, durch eine möglichst große Anzahl von Mitgliedern die Verbreitung des Football-Sports weltweit massiv zu beschleunigen. Der AFVD unterstützt diese Zielsetzung vorbehaltlos. Jedoch hat diese Strategie auch zur Folge, dass die große Mehrheit der vielen kleinen IFAF-Mitgliedsverbände, die sich selbst noch in ihrer Gründungsphase befinden, zur Finanzierung der Arbeit des Weltverbandes wenig beitragen können. Daraus resultieren immer wieder Liquiditätsschwankungen des Weltverbandes.

Finanzkräftige Mitgliedsverbände wie der AFVD oder einige andere europäische (beziehungsweise auch „USA Football“ in den USA) haben in der Vergangenheit in solchen Situationen wiederholt finanzielle Vorleistungen erbracht, die mit späteren Teilnahmegebühren verrechnet oder – etwa nach ausgerichteten Turnieren – durch die IFAF zurückgezahlt wurden. Nach den Vorgängen aus dem Jahr 2015, in dem die Wahl des derzeitigen IFAF-Präsidiums vollzogen wurde, welche jedoch erst im Jahr 2018 durch ein Urteil des internationalen Sportgerichtshofs CAS bestätigt wurde, wurde die finanzielle (Rück-)Abwicklung solcher kurz- bis mittelfristigen Kredite jedoch zu einem Streitfall zwischen AFVD und IFAF.