Transparenz

Mitglieder des AFVD sind die 15 Landesverbände in allen Bundesländern, wobei Berlin und Brandenburg einen gemeinsamen Landesverband haben. Die Vereine wiederum sind Mitglieder ihres jeweiligen Landesverbandes, nicht aber direkt des AFVD. Die einzelnen Mitglieder der Vereine wiederum sind nicht Mitglied der Landesverbände. Diese Organisationsform folgt einem bewährten Muster des Aufbaus von Sportverbänden in Europa und hat sich bestens bewährt.

Sämtliche Fragen können gestellt, diskutiert und auch zur Abstimmung im Rahmen einer Mehrheitsentscheidung gestellt werden. Die Delegierten können allerdings auch beschließen, bestimmte Sachverhalte nur unter sich öffentlich zu machen und halten sich anschließend an ihren eigenen Beschluss. Prinzipiell sind aber sämtliche Diskussionen und deren Ergebnisse insofern öffentlich, dass die Delegierten „zu Hause“ in ihrem Landesverband von der Bundesversammlung berichten und damit die Informationen in die Vereine tragen. Die Vereine wiederum können diese Information weiter an die einzelnen Mitglieder, also auch die Spieler, tragen.

Neben der jährlichen Bundesversammlung gibt es eine ganze Reihe weiterer Formen, in denen sich die Verbandsarbeit über das Jahr gestaltet. Institutionen wie jene, die die Interessen der Lizenzvereine aus GFL und GFL 2 vertreten, oder Ausschüsse der Schiedsrichter, der Spielobleute, der Hauptausschuss als ständiges Gremium der Landesverbände und viele auch informelle Kontakte unter den Landesverbandspräsidenten und weiteren Funktionsträgern sorgen dafür, dass innerhalb des AFVD eigentlich immer transparent ist, woran wer wie gerade arbeitet.