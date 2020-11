Mitsprache und Engagement „im Verband“

Die Aufgaben auf der Verbandsebene sind leicht andere als auf Vereinsebene, noch mehr sind integrative Kraft und Kompromissfähigkeit gefordert. Die Vereine eines Landesverbandes stehen sich manchmal in großer sportlicher Rivalität gegenüber, anders als Mitglieder eines Vereines, die tendenziell leichter an einem Strang ziehen. Nun gibt es auch häufiger „Gegenwind“. Wer auf Vereinsebene einmal bei einem Projekt nicht die Ziele erreicht hat, die man hatte, wird immer noch als Mitglied des eigenen Vereins als jemand wahrgenommen, der sich zumindest Mühe gegeben hat und eher Beistand verdient hat, damit es beim nächsten Versuch besser klappt. Auf Verbandsebene steht jemand schneller im Verdacht, aus eigenem Interesse oder nur dem seines Vereins gehandelt zu haben und andere Vereine zumindest fahrlässig benachteiligt zu haben.

Die gute Nachricht ist: Der AFVD benötigt auf allen Ebenen jederzeit qualifizierte Mitstreiter. Ob in Verein, Landes- oder Bundesverband: Jeder sinnvolle Vorschlag wird gehört, geprüft und wenn möglich umgesetzt. Der Haken an der Sache aber ist: Dies ist mit Arbeit verbunden. Echter Arbeit, sehr viel Arbeit! Und es darf nicht verschwiegen werden: Es kostet auch viel Zeit, sehr viel Zeit, die vom Privatleben abgeht.

Bereits auf Landesverbandsebene beginnt der Zeitaufwand sich dem einer echten Berufstätigkeit anzunähern, und dies im Sportbereich naturgemäß gepaart mit regelmäßigen Arbeitszeiten am Wochenende und einer vorausgesetzten Flexibilität, möglichst „24/7“ erreichbar zu sein. Wer tatsächlich teilhaben und mitbestimmen will, muss zum einen bereit sein, dies verlässlich auf sich zu nehmen, und sich zum anderen in Verein oder Verband durch praktische Arbeit und nachweisbare Erfolge und nicht durch nicht einhaltbare Versprechen profilieren. Andernfalls wird er von den vielen, vielen erwiesenen „Praktikern“, die in den Vereinen und Verbänden an den „Schaltstellen“ sitzen, nicht so ernst genommen werden, wie er meint, es zu verdienen. Das ist kein böses oder „borniertes“ Ignorieren, das ist ganz einfach der natürliche Lauf der Dinge, wenn Sacharbeit Priorität hat.