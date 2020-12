AFVD gründet Beirat für den German Bowl

Frankfurt – Der AFVD arbeitet intensiv daran, den German Bowl, das Endspiel der German Football League weiter zu etablieren und stellt dazu einen Beirat für das prestigeträchtige Endspiel in Frankfurt auf. Mit Tilman Engel konnte der Verband ein erstes hochkarätiges Mitglied für das Beratungsgremium gewinnen.

„Wir hatten 2019 mit mehr als 20.000 Zuschauern einen unglaublich guten Start in eine langjährige Partnerschaft mit der Stadt Frankfurt und dem jetzigen Deutsche Bank Park. Wir möchten durch den Beirat für den German Bowl die Strahlkraft unseres Endspiels weiter erhöhen und erhoffen uns durch meinungsstarke und profilierte Mitglieder eine große Unterstützung. Mit Tilman Engel haben wir einen Football-Experten für sportliche Großveranstaltungen gewonnen, der nicht nur durch sein großes Fachwissen sondern auch durch sein weitreichendes Netzwerk ein absoluter Gewinn für den deutschen Football und speziell für den German Bowl sein wird“, freut sich AFVD Präsident Robert Huber.

Der 56-Jährige steht wie kein anderer für professionellen Football in Frankfurt, Deutschland und Europa, war er doch neben seiner Organisationstätigkeit bei mehreren American Bowls (NFL-Vorbereitungsspiele in Berlin) bereits seit 1991 für die Frankfurt Galaxy tätig, von 1998 bis zur Auflösung der NFL Europe 2007 als Hauptverantwortlicher der sportlich und wirtschaftlich erfolgreichsten Franchise der Liga. Dabei entwickelte er das Team zu einer der bekanntesten Marken in der deutschen Sportlandschaft. Zudem war er von 2002 – 2006 im Management-Vorstand der Liga für die Geschäftsentwicklung und den Standortausbau in Deutschland zuständig.

Für Engel ist die beratende Tätigkeit als Markenbotschafter nach langjähriger Tätigkeit seit 2007 am Persischen Golf und in Asien also wieder wie ein „nach Hause kommen“. „Das Endspiel der GFL findet in der Arena statt, in der wir bereits damals 80 unfassbare Football-Feste feiern konnten. Es geht jetzt in erster Linie darum, den German Bowl als Premium Sportevent in Frankfurt und weit darüber hinaus zu etablieren. Durch die langjährige Planungssicherheit können wir gemeinsam eine Veranstaltung weiter entwickeln, die als Jahresevent fest im Sportkalender verankert ist und jeden Fan, seine Freunde und Familie motivieren soll, jedes Jahr dabei zu sein. Dabei möchte ich gerne helfen.“

Und weiter: „Es kann nur einen geben und das kann nur der German Bowl und das kann nur das Endspiel des gesamten Verbandes sein“, sagt Tilman Engel. „Auch, wenn durch die Einschaltquoten bei US-Football-Spielen eine hohe Attraktivität für die NFL zu verzeichnen ist, so überträgt sich dies nur bedingt auf den Football in Deutschland. Insgesamt betrachtet bleibt der Veranstaltungsmarkt in Deutschland im Bereich des Footballs immer noch begrenzt und ist nur kontinuierlich zu steigern. Verband und die GFL haben in den letzten Jahren durch ausdauernde Arbeit einen stetigen Zuwachs erreicht und wichtige Partner gewonnen, wie z. B. die Stadt Frankfurt für die langjährige Austragung des Endspiels im Deutsche Bank Park. Diese Kräfte werden nun auch im Beirat gebündelt, um mit dem German Bowl in den nächsten 10 Jahren die Leuchtturm-Veranstaltung für den Football in Deutschland zu schaffen, die auf alle Teams und Vereine wirken wird.“

Neben Tilman Engel sollen in Kürze weitere Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Sport für den German Bowl Beirat vorgestellt werden.