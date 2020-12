Coaching-Staff der Herren-Nationalmannschaft steht

Es gab viele Gespräche, Überlegungen und gedanklichen Austausch, aber nun steht der komplette Coaching-Staff für die Herren-Nationalmannschaft.

Jean-Marc Tappy, Direktor Nationalmannschaften, ist begeistert von seinen Coaches: „Wir haben ein bärenstarkes, erfolgsorientiertes Team mit viel Erfahrung zusammenbekommen, bei dem in Grunde genommen alle wissen, wie die Abläufe sind und die Turniergegebenheiten kennen.“

Dabei setzt Tappy auf viele bekannte Gesichter. „Ich habe vorher schon gesagt, dass ich den Weg, den wir zusammen mit Peter Springwald eingeschlagen haben, weitergehe und bin deshalb sehr froh darüber, viele Coaches aus dem vergangenen Stab wieder an meiner Seite zu haben.“

In der Verteidigung setzt Tappy weiter auf Defense Coordinator Dogan Özdincer, Vladimir Ilic (Line), Bastian Kypke (Defensive Backs) und Stephan Starke (Linebacker). Tappy: „In der Defense haben wir eine gestandene Crew, die blind miteinander agieren, was das Defense-Schema betrifft und sich sehr eng austauscht.“

Verstärkt wird die Defense-Abteilung als Defense Assistent durch Daniel McCray. „Daniel musste Verletzungsbedingt bei der EM 2014 in Österreich von der Seitenlinie zuschauen und hat uns in der Defense tatkräftig unterstützt. Bereits damals konnte man schon seine Coachingambitionen erkennen und das hat er zuletzt in Heidelberg bestätigt“, so Tappy.

Für die Offense konnte Tappy Frank Roser als Koordinator gewinnen. „Mit Frank haben wir einen herausragenden Coach dazugewonnen, der seine Klasse auch bereits in den USA und Japan unter Beweis stellen konnte. Er ist ein super Motivator und deutschlandweit anerkannt.“ Roser wird wie David Drane, der zuletzt auch die Runningbacks bei den World Games 2017 in Polen coachte, zudem als Bindeglied zwischen der Junioren- und Senioren-Nationalmannschaft agieren. „Beide coachen auch bei der Jugend und sollen es dem Nachwuchs als Bezugspersonen erleichtern, den Sprung ins Herrenteam zu schaffen.“

Die Quarterbacks werden von Jordan Neuman, Erfolgscoach des mehrfachen GFL-Champions Schwäbisch Hall Unicorns, trainiert. Tappy: „Seine Erfolge sprechen für sich und ich bin wirklich froh, ihn mit seiner Expertise wieder dabei zu haben.“

Genau wie Max von Garnier, der die Wide Receiver betreut. „Max ist eine Bank auf dieser Position und eine gesetzte Größe in Football Deutschland.“

Neu im Team ist auch Christian Rothe von den Schwäbisch Hall Unicorns, der sich um die schweren Jungs in der Offense Line kümmern wird. Auch Rothe war Spieler der EM-Mannschaft von 2014 und hat sich über die Jahre als Coach einen Namen gemacht.

Bleibt noch die Position der dritten „Abteilung“ – der Special Teams. Die werden auch in Zukunft wieder vom Dresdner Ulrich Däuber koordiniert. „Ulz hat schon länger gezeigt – nicht nur bei den World Games 2017 in Polen – dass er nicht nur ein überragender Coach ist, sondern unglaublich gut integrieren kann. Nur so bekommt er auch eine gute Zusammenstellung aus Offense- und Defense-Spielern zusammen, die gemeinsam als Special Team eine wichtige Rolle im Spiel einnehmen.“

„Ich bin mehr als zufrieden mit dieser Gruppe. Jetzt können wir gezielt die nächsten Maßnahmen planen und angehen“ gibt sich Tappy erleichtert.

Für Januar und Februar sind jetzt erst einmal einige Zoom-Meetings in Vorbereitung, bevor für den April 2021 die erste Maßnahme der Herren-Nationalmannschaft geplant ist – sofern die gesundheitliche Lage dies wieder zulässt.

Die Coaches der Herren-Nationalmannschaft im Überblick:

Defensive Coordinator: Dogan Özdincer

Defensive Line: Vladimir Ilic

Defensive Backs: Bastian Kypke

Linebacker: Stephan Starcke

Defensive Assistant: Daniel McCray

Offensive Coordinator: Frank Roser

Quarterbacks: Jordan Neuman

Offensive Line: Christian Rothe

Runningbacks: David Drane

Wide Receiver: Maximilian von Garnier

Special Teams: Ulrich Däuber