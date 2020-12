Jahresrückblick AFVD

Liebe Football-Gemeinde,

so hoffnungsfroh das Jahr mit dem CFL-Combine begann, hat uns die Corona-Pandemie in allen Bereichen ebenso wie alle anderen Bereiche in Politik, Gesellschaft, Beruf und Sport getroffen und alle Planungen at absurdum geführt.

Nach einigen Monaten des Ringens um eine vielleicht doch noch mögliche Saison, Ausarbeitungen von Hygieneschutzkonzepten, unzähligen Gesprächen und durchgespielten Szenarien mit dem Resultat, dass ein geordneter Spielbetrieb gegen die Pandemie keine Chance hatte, haben wir durch längerfristige Planungen in den letzten vier Monaten wieder richtig Fahrt aufnehmen können, um die Grundsteine für ein hoffentlich erfolgreiches Jahr 2021 zu legen. Daran wollen wir im nächsten Jahr direkt mit ganzer Kraft anschließen!

26.1.: Erfolgreiches CFL-Combine in Frankfurt

Fast 50 Athleten aus Deutschland und Österreich messen sich beim CFL-Combine in Frankfurt. Sven Breidenbach und Niklas Liesen, beide Spieler der Cologne Crocodiles, überzeugen die Verantwortlichen derart, dass sie direkt für das Abschluss-Combine in Kanada nominiert werden.

7.3.: AFVD-Präsidium auf Bundesversammlung einstimmig bestätigt

Auf der Bundesversammlung wird das AFVD-Präsidium einstimmig für vier weitere Jahre wiedergewählt. Auch Präsident Robert Huber wird einstimmig im Amt bestätigt.

15.3.: Cheerleader-DM wird verlegt

Die für Mai geplante deutsche Meisterschaft im Cheerleading wird aufgrund der Corona-Pandemie in den September verlegt, später ganz abgesagt.

13.7.: Änderung der Lizenzstatuten als Reaktion auf die Corona-Pandemie

Der AFVD ändert auf Wunsch und Anregung der Lizenzvereine aus GFL, GFL2, GFL Juniors, Damen-Bundesliga 1 & 2 sowie der Deutschen Flag Football Liga (DFFL) die Lizenzstatuten im Sinne der Vereine, um einen Spielbetrieb doch noch zu ermöglichen.

31.7.: Endgültiger Ausfall der GFL-Saison

Bei einer Sitzung von AFVD und den GFL-Vereinen, die die Saison 2020 spielen wollen, wird endgültig festgestellt, dass die Beschränkungen der Behörde zur Bekämpfung der Corona-Pandemie einen Spielbetrieb nicht zulassen. Viele Vereine der GFL2 sind weiter gewillt, einen Spielbetrieb in 2020 aufzunehmen.

13.8.: Keine Chance für GFL2-Saison durch Verlängerung der Schutzverordnung

Durch die Verlängerung der Corona-Schutzverordnung ist es auch den verbleibenden spielwilligen GFL2-Vereinen nicht mehr möglich, einen Spielbetreib in 2020 aufzunehmen.

10.9.: „Coronahilfe Profisport“ wird unter anderem auf Initiative des AFVD erweitert

Der AFVD sorgt im Zusammenschluss mit anderen Verbänden dafür, dass die „Coronahilfe Profisport“ der Bundesregierung nicht nur auf Fußball, Handball, Eishockey, Basketball und Eishockey fokussiert wird. Durch das Engagement des AFVD profitiert Football Deutschland am Ende mit einer Gesamtzuwendung von 1,2 Millionen Euro. Das Programm wird auf 2021 erweitert, sodass auch im nächsten Jahr Gelder in den Football fließen können, sollten die GFL und GFL2 Teams erneut finanziell unter der Corona-Pandemie leiden.

13.9.: Flag Footballer nehmen Spielbetrieb auf

Die 5er DFFL nimmt ihren Spielbetrieb 2020 auf und absolviert eine komplette Vorrunde in verschiedenen Turnieren. Das Finalturnier muss aufgrund der Corona-Pandemie leider abgesagt werden. Zumindest können die Aktiven ihren Sport über einen längeren Zeitraum noch ausüben.

14.9.: Tappy wird Direktor Nationalmannschaften

Jean-Marc Tappy, langjähriges Mitglied im Stab der Herren-Nationalmannschaft, wird zum neuen Direktor Nationalmannschaften ernannt und ist nun hauptverantwortlich für die Ausrichtungen aller Auswahlteams.

15.9.: Jan Bublitz wird AFVD Vize-Präsident, Florian Langer AFVD-Sportdirektor

Sportdirektor Jan Bublitz wird zum Vize-Präsidenten des AFVD ernannt und vervollständigt damit das Präsidium nach dem Ausscheiden von Peter Springwald. Als Nachfolger von Jan Bublitz als Sportdirektor präsentiert der AFVD Florian Langer, gleichzeitig Vize-Präsident des Bayrischen Landesverbandes.

15.9.: Sebastian Barth wird Commissioner GFL-Schiedsrichter

AFVD-Bundeschiedsrichter-Obmann Sebastian Barth wird zum neuen Commissioner der GFL-Schiedsrichter ernannt und ist damit komplett für die Crew-Einteilung der Begegnungen der höchsten deutschen Football-Ligen verantwortlich.

15.9.: Jürgen Siebmanns zum Leistungssport-Direktor Junioren ernannt

Jürgen Siebmanns wird zum Leistungssport-Direktor Junioren ernannt und wird im Bereich der Bundesauswahl eng mit Direktor Nationalmannschaften Jean-Marc Tappy zusammenarbeiten.

19.9.: GFL-Juniors nehmen Spielbetrieb auf

Die GFL Juniors nehmen den Spielbetrieb einer verkürzten Saison auf. Nach mehreren Spieltagen wird die Saison jedoch abgebrochen. Zumindest können die Vereine ihren aktiven Jugendlichen einige Spieltage ermöglichen.

1.10.: AFVD-Expertenkommission Frauen-Football eingesetzt

Der AFVD setzt eine Expertenkommission zum Frauen-Football ein. Mitglieder sind: Mechthild Süper (Vize-Präsidentin AFCV NRW), Tom Balkow (AFVD Leistungssportdirektor für Frauen sowie Präsident AFC Berlin Knights), Jörg Seyß (Headcoach Frauen Stuttgart Scorpions) und AFVD-Präsident Robert Huber.

11.10: Hautpausschusstagung in Frankfurt

Der Hauptausschuss tagt in Frankfurt, tauscht sich über die Zukunft über den Football in Deutschland aus und schlägt eine neue Einteilung der Altersklassen für das Jugendländerturnier in Hinblick auf die bevorstehenden internationalen Turniere vor.

11.10.: GFL-Ligavorstand wird beschlossen

Die Vereine der Bundesligisten einigen sich in Abstimmung mit dem AFVD, einen eigenen GFL-Ligavorstand ins Leben zu rufen. Dieser soll die beiden höchsten Football-Ligen in Deutschland stärken und sowohl intern als auch extern repräsentieren.

2.11.: Modifikation Qualifikationsbedingungen im Cheerleading

AFVD und CVD geben bekannt, die Modalitäten im Bereich Cheerleading zu modifizieren, um in 2021 wieder Wettkämpfe zu ermöglichen. Für Vor-Qualifikationen wird auch eine Videobewertung in Betracht gezogen.

8.11.: Erfolgreicher B-Lizenzlehrgang im Cheerleading

Acht Teilnehmer/innen des B-Lizenzlehrgangs im Bereich Cheerleading mit Video-Prüfungen absolvieren den Lehrgang erfolgreich.

17.11.: AFVD schüttet 110.000 Euro aus

Der AFVD erzielt durch seine Initiative auf Bundesebene für den ausgefallenen German Bowl ebenfalls eine Zuwendung und schüttet insgesamt 110.000 Euro an die GFL, GFL2 und Landesverbände zur Jugendförderung aus. Damit profitieren die Vereine und Landesverbände im zweiten Jahr hintereinander finanziell vom AFVD.

20.11.: Vertiefte Kooperation und Zusammenarbeit mit der IFAF

Der AFVD und der Football Weltverband IFAF verständigen sich auf eine vertiefte Kooperation und Zusammenarbeit. Damit sind unter anderem ab sofort wieder alle deutschen Nationalmannschaften berechtigt, an internationalen Wettbewerben teilzunehmen

1.12.: Fortsetzung der Kooperation mit SPORT1

AFVD und GFL verkünden die Fortsetzung der Kooperation mit SPORT1. In der Saison 2021 sollen bis zu 15 Begegnungen der GFL inklusive German Bowl live übertragen werden.

4.12.: IFAF Kongress

Beim erstmals online ausgerichteten IFAF Kongress werden unter anderem die Modalitäten für die Junioren EM 2022 bekannt gegeben. Der AFVD verliert keine Zeit und meldet seine Nationalmannschaft direkt für die Europameisterschaft.

9.12.: AFVD gründet German Bowl-Beirat

Der AFVD stellt Tilman Engel als erstes Mitglied des neuen German Bowl-Beirats vor. Das Gremium soll dabei helfen, das GFL-Endspiel noch besser in der Stadt und der deutschen Event- und Sportlandschaft zu positionieren.

11.12.: Tappy präsentiert Coaches für die Nationalmannschaft

Jean-Marc Tappy, Direktor Nationalmannschaften, präsentiert seinen Coaching Staff. Im Trainerteam befinden sich sowohl alte Bekannte als auch neue Gesichter aus allen Teilen der Republik. Tappy: „Wir haben ein bärenstarkes, erfolgsorientiertes Team mit viel Erfahrung zusammenbekommen.“

21.12.: Markus Ley wird zum Sportdirektor Nationalmannschaften ernannt

Markus Ley, Wunschlösung von Direktor Nationalmannschaften Jean-Marc Tappy, wird neuer Sportdirektor für die Herren-Nationalmannschaft. Ley nennt den Übergang von Junioren- in den Seniorenbereich als eine seiner wichtigsten Aufgaben.

26.12.: Erstmalig Football-Special auf SPORT1

Zum ersten Mal gibt es auf Initiative des AFVD auf SPORT1 ein Special zum GFL-Football. Gezeigt wird unter anderem eine Zusammenfassung des German Bowl 2018 inklusive Analysen von beteiligten Aktiven zu Schlüsselszenen. Im Vorfeld konnten die Fans abstimmen, welches Finale der letzten zehn Jahre gezeigt werden soll.

Wir wünschen ein gesundes Jahr 2021!