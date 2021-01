Ex-Panther Aaron Donkor und Ex-Invaders Max Pircher auf dem Weg in die NFL

Die Football Karriere von Aaron Donkor (Bildmitte #91) nimmt mit 25 Jahren noch einmal richtig Fahrt auf. Der ehemalige Panther-Spieler, der 2016 für die Düsseldorfer in der GFL auflief, erhält einen Vertrag beim NFL International Players Pathway Program und hat dadurch die Chance, einen Vertrag bei einem Team der stärksten Football-Liga der Welt zu bekommen.

Der Linebacker ist damit einer von nur elf internationalen Spielern, die in diesem Jahr für das Programm ausgewählt wurden. Mit dem Italiener Max Pircher hat es ein weiterer Athlet, der unter normalen Umständen 2020 in der GFL gespielt hätte, geschafft. Der Offensive Lineman hatte einen Vertrag bei den Hildesheim Invaders unterschrieben.

„Ich bin sehr glücklich über diese Nominierung. Das fühlt sich für mich wie eine zweite Chance an, mein Talent für die NFL beweisen zu können. Damit hat sich meine harte Arbeit in den letzten Jahren für mich gelohnt. Ich danke Gott für diese Gelegenheit“, freut sich Donkor über seine Chance.

Der Linebacker kam erst mit 21 Jahren zum Football und erzielte direkt in seiner ersten Saison bei den Panthern 14 Quarterback Sacks und führte damit die GFL an. Dazu kamen noch 74 Tackles. Aus seinen Aktionen schnitt sich Donkor ein Highlight Tape und erhielt ein Stipendium am New Mexico Military Junior College. In seinem zweiten Jahr beeindruckte er 2018 mit 27 Tackles und 11,5 Quarterback Sacks in nur vier Spielen, was ihm eine Auszeichnung als Junior College All-American einbrachte. Nach einem Jahr bei Arkansas State konnte er sich 2020 aufgrund der Corona-Pandemie in Übersee nicht weiter auszeichnen.

Dafür präsentierte sich der Linebacker, der sich beim ehemaligen Footballer Chris Mohr fit hielt, der unter anderem auch Ex-Boxweltmeister Felix Sturm betreut, eindrucksvoll bei den NFL IPPP Combines in den Bereichen Kraft und Schnelligkeit, die mit den Werten der Linebacker aus dem letztjährigen NFL Combine vergleichbar waren.

Und wenn seine Karriere in diesem Tempo weitergeht, wird er vielleicht der nächste deutsche Spieler sein, der einen festen Platz in einem NFL Team findet. Jakob Johnson von den Stuttgart Scorpions kam ebenfalls über dieses Programm und hat jetzt einen festen Platz bei den New England Patriots.

Das Sporttalent scheint in den Genen der Familie zu liegen. Bruder Anton ist Fußball-Profi bei Waldhof Mannheim und spielte bereits für die deutsche U18 und U20 Nationalmannschaft.