Landesverbände, Präsidium und Gesamtvorstand beraten per Video-Konferenz

Am vergangenen Samstag berieten sich die 15 Landesverbände unter der Führung von Christian Piwarz gemeinsam mit dem Präsidium und dem Gesamtvorstand des AFVD sowie Vertretern des GFL Ligavorstandes erstmals per Video-Konferenz.

Hauptthema war die Vorgehendweise in der Corona-Pandemie und Maßnahmen zur Sicherung eines Spielbetriebs sowohl in der GFL und GFL 2 als auch in den unteren Spielklassen sowie die Schaffung von Möglichkeiten, auch den Cheerleadern einen Trainings-und Wettkampfbetreib zu ermöglichen.

Die Teilnehmer waren sich im Klaren, dass die Pandemie auch in dieser Spielzeit allen Beteiligten noch alles abverlangen wird. Um die Gefahr einer „verlorenen Generation“, die selbstverständlich sportartübergreifend besteht, so gering wie möglich zu halten, werden in den nächsten Wochen länderübergreifend weitere intensive Diskussionen geführt und Maßnahmen erarbeitet, um sich den wechselnden Situationen zeitnah anpassen zu können und den Vereinen sowie den Sportler*innen bestmögliche Voraussetzungen zu schaffen. Diesbezüglich wir auch die vom Bundeverband geplante Zukunftswerkstatt Deutschland unter Einbeziehung von Vertretern der Landesverbände zügig vorangetrieben.

In einem war man sich definitiv einig: Die großen Herausforderungen und vor allem den Wiedereinstieg in den Sportbetrieb schafft man nur gemeinsam, mit großer Geschlossenheit und gegenseitiger Hilfe.