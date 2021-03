Maßnahmen und Sichtungen für Flag Football-Nationalteams stehen

Suche nach Athlet*innen für die WM-Saison beginnt

Für die Flag Football-Nationalteams der Damen und der Herren hat die Vorbereitung auf die WM, die im Herbst auf Mallorca stattfindet, begonnen.

Die Coaches beider Teams haben bereits alle Maßnahmen bis zu den Weltmeisterschaften geplant und terminiert.

Max Groß, verantwortlich für die Herren: „Die Termine und die Coaching Staffs beider Teams stehen. Aufgrund der Corona-Situation und eines verloren Jahres für alle ohne die nötige Wettkampfsituation bauen wir die Nationalteams neu auf. Dafür suchen wir jetzt für beide Teams Athlet*innen, die mit uns zusammen den Weg zur WM gehen wollen.“

Alle, die neben ihrem Talent auch die nötige Motivation für eine lange Saison mit dem Highlight WM mitbringen, können sich jetzt unter https://forms.gle/McGEBcBynKwGdumX7 für eine der beiden Vorstellungsmaßnahmen bewerben.

Groß: „Gerade im Flag Football sind viele verschiedene Aspekte gefragt, von denen die Teilnehmer*innen nicht alle mitbringen müssen. Manchmal kommt es auf Schnelligkeit an, manchmal auf Fangsicherheit oder taktisches Verständnis. Am Ende macht die Mischung ein gutes Team aus. Daher sollte sich niemand scheuen, sich für die Vorstellungsmaßnahmen zu bewerben. Über eine Einladung zu diesen wird dann im Einzelfall entschieden.“

Für die Mitglieder der Nationalteams könnte die WM zudem nicht der einzige Höhepunkt der nächsten Jahre sein: Die besten Teams auf Mallorca qualifizieren sich auch für die World Games 2022 in den USA.

Der Weg zur WM:

Vorstellungstrainings

19.06.2021 in Kelkheim (Taunus)

20.06.2021 in Berlin

Camps

17./18.07.2021 Camp 1 in Kelkheim (Taunus)

14./15.08.2021 Camp 2 in Kelkheim (Taunus)

11./12.09.2021 Camp 3 in Kelkheim (Taunus)

02./03.10.2021 Camp 4 in Kelkheim (Taunus)

Weltmeisterschaft

04.-11.10.2021 WM auf Mallorca

Bei Fragen zu den Nationalteams melden sich interessierte Spieler*innen bei den Head Coaches:

Herren : Maximilian Groß (m.gross@afvd.de)

Damen: Stefan Buch (s.buch@afvd.de)

Allgemeine Informationen über die Flag Football Nationalteams sind auch auf der Facebookseite zu finden: