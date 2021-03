CFL Combine in dieser Saison virtuell

Durch die Kooperation mit der Canadian Football League haben in diesem Jahr neun deutsche Footballer die Chance, sich einen Platz in einem der neun Teams der Liga in Kanada zu sichern.

Um sich noch einmal zu empfehlen, bedarf es jedoch einer letzten Testung, dem sogenannten Combine, das grundsätzlich jedes Jahr in Toronto stattfindet. In diesem Jahr ist allerdings alles anders. Statt in den Flieger zu steigen und vor Ort auf den Punkt seine besten Leistungen in den vorgegebenen Drills zu zeigen, wird das Combine auf Grund der Pandemie-Situation in diesem Frühling virtuell durchgeführt.

Für die Athleten besteht dabei die Möglichkeit, die Drills per Video über den Verein an die Verantwortlichen der CFL zu schicken. Zusätzlich unterziehen sich die Spieler per Video-Konferenz einem Interview, in dem die footballspezifische Standardfragen gestellt und charakterliche Eigenschaften geprüft werden.

Um einem Platz in einem der CFL-Teams kämpfen auch neun deutsche Spieler, allen voran die beiden Kölner Sven Breidenbach und Niklas Liesen, die bereits Anfang 2020 bei einer Vorauswahl in Frankfurt direkt für das Abschluss-Combine nominiert wurden.

Zieht man die GFL– und GFL 2-Zugehörigkeit der Spieler hinzu, so können sich gleich 13 Spieler aus den beiden höchsten deutschen Football-Ligen berechtigte Hoffnungen machen, in der kommenden Saison in der CFL zu spielen.

Insgesamt wurden 169 sogenannte Free Agent-Spieler zum Combine eingeladen, davon 88 „Global Player“, die aufgrund der weltweiten Kooperationen der CFL gesichtet wurden.

Deutsche Athleten, die zum finalen Combine eingeladen wurden:



Breidenbach, Sven OL Cologne Crocodiles

Gustav, Niklas K Morningside

Kensy, Marius LB Cologne Crocodiles

Knuettel, Timothy WR Potsdam Royals

Liesen, Niklas LB Cologne Crocodiles

Rimmler, Ryan K Ball State

Rodney, Justin RB Frankfurt Universe

Schenderlein, Jonas K/P Concordia-Saint Paul

Shannon, Samuel RB Schwäbisch Hall Unicorns

Weitere Athleten aus der GFL/GFL 2 (Zeitpunkt der Nominierung):



Izinyon, David LB Rostock Griffins Großbritannien

Kyei, Micky WR New Yorker Lions Finnland

Maddock, Joel DL Marburg Mercenaries Australien

Madin Cerezo, Jean-Claude WR Hamburg Huskies Spanien

Mbeleg-Toonga, Glen RB Dresden Monarchs Großbritannien

Posulko, Oleksandr DB Rostock Griffins Ukraine

Sagne, Sebastien WR Frankfurt Universe Finnland