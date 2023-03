Die Tryouts sind terminiert und damit nimmt die EM Vorbereitung der Damen Natio Fahrt auf!

Zum Auftakt der EM 2023/24 werden die Coaches der American Football Damen Nationalmannschaft neue Talente sichten und laden alle interessierten Spielerinnen zu den Tryouts am 25. und 26. März ein, um sich für das Team zu qualifizieren, das am 28. Mai in Solingen gegen England das erste Länderspiel austragen wird.

Für den Norden wird es am Samstag, 25. März mit dem ersten Sichtungstermin in Oldenburg im Hans Prull Stadion losgehen. Die Sichtungsmaßnahme wird um 11:00 Uhr auf dem Gelände der Oldenburg Valkyries starten, das Ende ist gegen 17:30 Uhr geplant.

Am Sonntag den 26. März bekommen Spielerinnen aus dem Süden Deutschlands die Möglichkeit sich auf der Sportanlage des Turnerverbund 1888 Erlangen zu beweisen. Diese zweite Sichtungsmaßnahme wird ebenfalls um 11:00 Uhr auf dem Gelände der Erlangen Rebels starten, das Ende ist gegen 17:30 Uhr geplant.

Um sich für den Kader zu qualifizieren ist selbstverständlich nur die Teilnahme an einem der beiden Tryouts nötig und möglich.

Der internationale Verband IFAF läßt die EM 2023/24 erstmals in einem neuen Format ausspielen. Dabei wird nicht wie in der Vergangenheit auf eine kompakte Austragung an einem Ort gesetzt, sondern die Meisterschaftsspiele werden über zwei Jahre verteilt im Halbjahresrythmus ausgespielt. Nach langer Pause wird der deutsche Verband nun auch wieder an der EM teilnehmen und ein Team entsenden.

Länderspiele zur EM:

– 28. Mai 2023 um 14 Uhr in Solingen (NRW) gegen England

– Ende August 2023 in Spanien

– Pfingsten 2024 in Finnland

– August 2024 in Deutschland gegen Schweden

Für die Spielerinnen lohnt sich die Teilnahme an diesem neuen Format besonders, wie Chef de Mission Michael Hübener betont: „Das neue Format bietet die Möglichkeit Spielerinnen über 2 Jahre in insgesamt 8 Camps weiterzuentwickeln und zu begleiten. Durch diese kontinuierliche Arbeit dürfen wir vier hervorragende Länderspiele mit einem bisher unerreichten Niveau erwarten. Wir freuen uns darauf viele Spielerinnen aus ganz Deutschland für diese große Chance zu sichten.“

Anmeldungen für beide Tryouts können bis zum 15. März 2023 über diesen Link erfolgen: http://nextcloud.afvd.de/index.php/apps/forms/s/5z2cfbWgw7gRKAz92eztBqwd