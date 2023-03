Vlady Ilic sorgt für Konstanz auf der Defensive Line der deutschen Nationalmannschaft

Bereits seit 2011 ist Ilic der DL-Coach der Nationalmannschaft und wird die schweren Jungs auf der ersten Verteidigungslinie auch weiterhin betreuen.

Die Europameisterschaft 2014 war sein bislang größter Erfolg als Trainer mit der Nationalmannschaft, als Spieler hat er in seiner Karriere eine sehr beeindruckende Titelsammlung gewinnen können.

Bereits 1988 hat er in der Jugend bei den Berlin Bears begonnen und wurde gleich in seinem zweiten Jahr mit den Berlin Adlern deutscher Jugendmeister. In seinen ersten vier Jahren bei den Herren der Adler von 1990 bis 1993 gewann er die nächsten zwei Titel als deutscher Meister und wurde Vizemeister im Eurobowl.

Von 1994 bis 1997 spielte er bei den Hamburg Blue Devils, in dieser Zeit kam ein weiterer German Bowl und gleich zwei Eurobowls dazu. 1998 wechselte Ilic zu den Braunschweig Lions, was prompt einen weiteren German Bowl bedeutete. In seinen letzten drei Jahren bei den Blue Devils kamen von 2001 bis 2003 drei weitere German Bowls dazu. Zu seiner Titelsammlung kommen noch einige weitere Vizemeisterschaften in Deutschland und beim Eurobowl, welche hier den Rahmen sprengen würden.

Auch international spielte Ilic von 1995 bis 2000 in der NFL Europe sehr erfolgreich, mit Frankfurt Galaxy wurde er World Bowl Champion und mit Düsseldorf Rhein Fire Vize World Bowl Champion. Die Barcelona Dragons und Berlin Thunder waren seine weiteren Stationen in der NFL Europe.

Als Coach ist Ilic dem Norden immer treu geblieben. Er begann 2006 bei den Hamburg Huskies und nach Engagements bei den Hamburg Blue Devils und Hamburg Pioneers ist er seit 2019 bei den Lübeck Cougars in der GFL2 tätig.

Seine Titelsammlung möchte Ilic gerne auch wieder mit der Nationalmannschaft fortsetzen: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den anderen Coaches und möchte mithelfen die Nationalmannschaft dorthin zu bringen, wo sie in Europa hingehört, an oberster Stelle.“