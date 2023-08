Mona Stevens und Oliver Braunsdorf freuen sich auf Flag Football Europameisterschaft

Am Wochenende 18.-20. August 2023 spielen die deutsche Frauen – und Herrennationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Limerick, Irland. Mona Stevens und Oliver Braunsdorf berichten über ihre Vorbereitungen und Erwartungen

Mona Stevens:

Stevens spielt seit 2014 Quarterback bei den Saarland LadyCanes. In der Tackle Nationalmannschaft spielt sie ebenfalls als Quarterback und bei der Flag Nationalmannschaft Quarterback und Wide Receiver. Sie war mit der Flag Nationalmannschaft in der Halbzeitpause beim NFL Munich Game vor 69.000 Zuschauern dabei, das Spiel wurde live im TV in den USA übertragen. Seit letztem Jahr gehört sie zusammen mit NFL Stars wie Jalen Hurts, Dak Prescott, Lamar Jackson und Jakob Johnson zu den Botschaftern der NFL, um Flagfootball noch populärer zu machen und bei der Olympiade 2028 in Los Angeles präsentieren zu können. Ab der kommenden Saison gehört sie zum NFL Expertenteam bei RTL.

Oliver Braunsdorf:

Braunsdorf spielt ebenfalls parallel Tackle- und Flagfootball. Tackle spielt er aktuell bei den Munich Cowboys in der GFL als Defensive Back, davor war er Wide Receiver bei den Erfurt Indigos und Dresden Monarchs. Flagfootball spielt er bei den Munich Spatzen in der Deutschen Flag Football Liga (DFFL) und kann auf über 10 Jahre Erfahrung auf internationalen Meisterschaften und anderen Wettbewerben zurückblicken, wie dem Big Bowl, dem Jaguars Sevens Cup oder der NFFL Europe. Der Software Security Spezialist hat einen eigenen Flag Football Playbook Creator entwickelt, mit welchem schnell und einfach Spielzüge am PC entwickelt werden können.

Wir haben beide nach dem Stand ihrer Vorbereitung für die EM gefragt:

Mona Stevens: „Das letzte Trainingslager haben wir erfolgreich abgeschlossen. Wir konnten uns nochmal akribisch untereinander abstimmen und an Feinheiten arbeiten. Jetzt heißt es verletzungsfrei zu bleiben und an Explosivität, Routinen und Schnelligkeit arbeiten.“

Oliver Braunsdorf: „Jeder trainiert individuell bzw. im jeweiligen Verein. Wir haben regelmäßige Video-Meetings, um mental im System zu bleiben und sprechen viel miteinander, um die Gegner zu analysieren“

Kribbelt es schon was erwartet ihr?

Mona Stevens: „Wir sind unendlich gespannt auf unsere Gegner und wie weit uns unsere Leistung bringen wird. Seit 2021 hat sich das gesamte Team stark weiterentwickelt, an Erfahrung gewonnen und sich untereinander eingespielt. Auch Gerüchte über spielerische Veränderungen der Gegnerinnen insbesondere Österreich hält die Spannung hoch. Wir freuen uns und können es kaum erwarten loszulegen. Welche Chancen rechnen wir uns aus? Es bleibt sehr spannend, da auch das internationale Niveau stetig steigt. Wir erhoffen uns jedoch eine Medaille mit nach Hause bringen zu können.“

Oliver Braunsdorf: Wir erwarten eine gute Organisation vom Veranstalter, da alles unter dem Zeichen des Wegs zu Olympia 2028 steht. Und wir freuen uns auf Irland als Gastgeber und hoffen einen kleinen Eindruck von Mentalität und Kultur und Kulinarik erleben zu dürfen. Ich freue mich auch darauf, die europäische Flag Football Community wieder gemeinsam auf dem Feld zu haben, gegeneinander zu spielen aber auch uns auszutauschen und am Ende zusammen zu feiern. Wir haben seit der WM 2021 viele Fortschritte gemacht, Staff und Spieler sind größtenteils gleichgeblieben. Das sorgt für Stabilität in Organisation und Spielsystem und bietet dadurch die Chance das Potenzial für Verbesserungen auszuschöpfen. Die Hoffnungen auf eine erfolgreiche EM sind daher groß.



Mona, wie geht es bei dir als NFL Flag Botschafterin und bei RTL mit NFL TV weiter?

Mona Stevens: „Ich erhoffe mir als NFL Flag Botschafterin, dass diese EM zur weiteren internationalen Popularität von Flag Football beiträgt. Und ich freue mich riesig, dass das Thema NFL – American Football und besonders auch Flag Football crossmedial überall präsent sein wird: im Radio, bei RTL, RTL+, SuperRTL, Nitro und in den Print-Medien. Und ich freue mich darauf, ab September immer Freitag bei Punkt 6 und Punkt 12 zu sehen zu sein, um unseren Sport und alles, was um das Thema NFL passiert, für alle verständlich zu erklären.

Oliver, du hast das Schlusswort:

Oliver Braunsdorf: „Ich möchte nochmal Danke sagen an alle Helfer, Shadow-Coaches, Film-Crew, Schiedsrichter und Scout Spieler, die es uns ermöglicht haben, die Trainingslager noch effizienter zu gestalten und damit zum Erfolg der Mannschaft beitragen.“