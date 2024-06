FitX wird Unterstützer der Flag-Nationalmannschaften

FitX ist bereits „Official Fitness Partner of the NFL“ und möchte jetzt auch die Flag Football-Nationalmannschaften beim idealen Training unterstützen.



Fitness und Football sind eng miteinander verbunden – denn nur mit einem ausgewogenen Training können die Athlet:innen dem anspruchsvollen Sport auf dem Spielfeld gerecht werden. FitX unterstützt jetzt die erste Damen- sowie Herren Flag Football-Nationalmannschaft mit kostenlosen Mitgliedschaften für die rund 40 Athleten:innen. So haben die Spieler:innen die Möglichkeit sich fit zu halten und sich optimal auf die im August in Finnland stattfindende Weltmeisterschaft vorzubereiten.

Flag Football ist eine unglaublich dynamische Sportart. Die Athlet:innen müssen topfit sein, um sich den Herausforderungen auf dem Spielfeld zu stellen und dabei möchten wir sie gerne unterstützen. Bei uns gibt es Fitness ,FOR ALL OF US‘. Wirklich jede:r ist willkommen, um etwas für sich und seine Gesundheit zu tun. Beim Flag Football ist das ganz ähnlich. Hier hat jede:r die Möglichkeit, die für ihn oder sie passende Position zu finden. Einschränkungen wie ,zu klein‘ oder ,zu groß‘ gibt es nicht, denn jede Spielposition erfordert einen anderen Typ. Markus Vancraeyenest, CEO der FitX Holding SE.

Im vergangenen Jahr feierten sowohl die Herren- als auch die Damen Flag Football-Nationalmannschaft Erfolge: Während sich die Damen bei der Europameisterschaft Platz drei und somit Bronze sichern konnten, wurden die Herren Europameister. Vom 25. – 30. August 2024 findet die Weltmeisterschaft in Finnland statt, an welcher beide Teams teilnehmen werden.