Letzter Abpfiff für Günter Zapf:

Ein Leben voller Sport und Leidenschaft



In stiller Trauer nehmen wir Abschied von Günter Zapf, einer unverwechselbaren Stimme des Sports, die am 24. Juni 2024 im Alter von 66 Jahren für immer verstummte. Der gebürtige Münchner war eine Legende in der Welt des US-Sports und hat über Jahrzehnte hinweg Generationen von Fans begeistert und informiert.



Günter Zapf begann seine sportliche Reise auf dem Spielfeld als Cornerback der Munich Cowboys, für die er 10 Jahre lang spielte. Später war er als Trainer aktiv und übernahm dann als Präsident bei seinem Heimatverein. So prägte er nicht nur das Spiel, sondern auch die Entwicklung der Munich Cowboys und des deutschen Footballs. Zapf gehörte 1993 zum Meisterteam der Munich Cowboys und verpasste leider am vergangenen Wochenende die Aufnahme in die Munich Cowboys Hall of Fame Class of 2024.



Günter Zapf war ein Pionier und ein Brückenbauer. Seine Stimme kommentierte vor rund 35 Jahren das erste komplette NFL-Spiel in deutscher Sprache auf Tele 5 und ebnete den Weg für die heutige große Fangemeinde. Damals war American Football in Deutschland noch eine sehr exotische Randsportart, doch Zapf verstand es in seiner ganz besonderen Art, Verständnis und auch Leidenschaft für American Football zu vermitteln. Mit seiner Fachkompetenz und seiner Leidenschaft hat er dazu beigetragen, American Football in Deutschland populär und einem breiten Publikum zugänglich zu machen.



Seine Liebe zum Sport erstreckte sich jedoch weit über den Football hinaus. In den frühen 1990er Jahren begann Zapf, Wrestling-Matches der WWE zu kommentieren, und wurde zusammen mit seinem langjährigen Partner Carsten Schaefer zu einem festen Bestandteil dieser faszinierenden Welt. Auch im Bereich Baseball, Golf, Eishockey und Segeln hinterließ er seine Spuren und bewies damit seine Vielseitigkeit als Kommentator.



Er war für Sender wie RTL2, Tele 5, Premiere/Sky, tm3 und auf SPORT1 (damals DSF) aktiv, zusammen mit Schaefer hatte er auch einen Gastauftritt im Til-Schweiger-Film 1 1/2 Ritter. Besonders bemerkenswert war sein Talent auch beim Wrestling die Kämpfe verständlich und spannend zu vermitteln. So brachte er viele TV – Zuschauer überhaupt erst zum American Football und dann auch zum Wrestling und sorgte dafür, dass aus Zuschauern begeisterte Fans wurden.



Seine Leidenschaft für American Football führte ihn zu unglaublichen 23 Super Bowls, die er live im Stadion erlebte – ein eindrucksvolles Zeugnis seines Engagements. Eine Reise zum nächsten Super Bowl am 9. Februar 2025 in New Orleans hatte er bereits eingeplant, diesen kann er jetzt mit der Moderatoren Legende John Madden aus dem Football Himmel verfolgen.



Neben seinen beruflichen Erfolgen war Günter Zapf auch ein Mensch, den viele für seine Bodenständigkeit und sein Herz schätzten. Selbst in den „besondersten Momenten“ fand er immer Zeit für seine Freunde und Familie. Auf Social Media erinnern sich zahlreiche Fans und Kollegen an die vielen unvergesslichen Momente, die sie mit seiner Stimme und seinen Kommentaren verbrachten. „Danke für all die Momente, deine Zeit und die Ratschläge – es war mir eine Ehre!“, schrieb ein Kollege in einem berührenden Abschieds-Post.



Mit Zapfs Tod verliert die Sportwelt nicht nur einen herausragenden Kommentator, sondern auch einen leidenschaftlichen und warmherzigen Menschen. Sein Erbe wird in den Erinnerungen seiner Fans und in der Geschichte des Sports weiterleben. Die Gedanken und das tiefempfundene Mitgefühl aller, die ihn kannten und schätzten, sind in diesen schweren Zeiten bei seiner Familie und seinen Liebsten.

Die Sportwelt wird ihn vermissen, aber die vielen legendären Momente, die er uns beschert hat, werden unvergessen bleiben. Ruhe in Frieden, Günter Zapf. Dein Vermächtnis wird ewig weiterleben.



Adieu, Günter Zapf: Die Stimme, die den US-Sport nach Deutschland brachte.