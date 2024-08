AFVD plant bereits die Saison 2025

Die Bundesspielordnung BSO ist die Grundlage des geregelten Spielbetriebs innerhalb des AFVD und seiner Landesverbände. Bereits im letzten Jahr hat der AFVD zahlreiche Anpassungen an Regelungen vorgenommen, die in die Jahre gekommen waren. Immer unter der Maßgabe, dass „ein Spiel gespielt werden soll“, hat sich die Technische Kommission bereits mit der Verabschiedung der alten BSO an die Arbeit zur neuen BSO für 2025 gemacht.

Neben zahlreichen Vorschlägen aus der GFL und den Landesverbänden, findet am Samstag, den 14. September 2024 die Online-Sitzung des Bundesspielausschusses zur BSO statt. Eingeladen sind die Spielausschussvorsitzenden der Landesverbände sowie vergleichbare Positionen. Zudem sind die Frauenbeauftragten der Landesverbände aufgrund des Hauptthemas ebenfalls eingeladen. „So erhalten alle Verbandsvertreter die Gelegenheit ihre Interessen einzubringen und die zukünftige BSO 2025 aktiv mitzugestalten,“ freut sich der dafür zuständige Vize Präsident Sebastian Berndt.

Das Hauptthema wird der § 18 BSO „Bestimmung des Geschlechts/Geschlechterwechsel“ mit folgenden Punkten sein:

Zweck der Unterscheidung zwischen Männern und Frauen in der BSO

Kriterien zur Unterscheidung gemäß diesem Zweck

Objektive Erfassung dieser Kriterien

Regelungen für die Geschlechterfrage und daraus resultierende Ligeneinteilungen

Dazu erhalten die TeilnehmerInnen weiterführende Informationen, wie den aktuellen Gesetzesbeschluss über die Selbstbestimmung des Geschlechtseintrages und die Transgender Guidance der IFAF (International Federation of American Football.)

Zusätzlich stehen bereits diese weiteren Punkte auf der Agenda:

Aktive Jugendarbeit Tackle

Während sich die Kinder – und Jugendflagteams über guten Zulauf freuen können, haben die Jugend–Tackleteams noch immer mit den Folgen der Corona – Ausfälle zu kämpfen. Es sollen neue Perspektiven ermittelt werden, um die Jugendarbeit im Tackle zu fordern und zu fördern.

Chancengleichheit bei Spielplänen nach dem „Snake Prinzip“

Es muss eine faire Lösung für den direkten Vergleich bei mindestens drei Mannschaften gefunden werden, um sowohl die Spiele gegeneinander als auch die jeweiligen Ergebnisse nach einer in allen Spielplänen einheitlichen Regelung besser und gerechter berücksichtigen zu können.

A-Regelung

Wie hat sich die A–Regelung in der vergangenen Saison entwickelt und wie sehen die Perspektiven für die Zukunft aus? Braucht es eventuell eine neue Regelung, welche generell Importspieler/bezahlte Spieler berücksichtigt?

2. Mannschaften

Sollen 2. Mannschaften bei Sperrstrafen, Wechselsperren, Passzahlen usw. bevorzugt werden oder nicht – Pro und Contra.

Weitere Themenvorschläge sowie Anmeldungen können bis zum 10.09.2024 an bundesspielausschuss@afvd.de gesendet werden.