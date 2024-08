Heiße Phase bei den GFL Juniors

Der GFL Junior Bowl Sieger 2022 und 2023 kam aus Düsseldorf. Auch in dieser Saison gehören die Düsseldorf Panther zum Favoritenkreis auf den Einzug ins Finale und somit sicherten sich die Raubkatzen souverän einen Play-Off Platz nach Abschluss der Rundenspiele.

Erstmals konnten in der GFL Juniors ein weiterer Jahrgang eingesetzt werden, die U20. Damit orientiert sich der AFVD an der internationalen Altersgrenze für Weltmeisterschaften und erhofft sich damit auch eine Steigerung der Attraktivität der GFLJ. Diese spielte in dieser Saison in zwei Gruppen, die nach Nord und Süd eingeteilt sind, mit jeweils neun Teams. Die vier Besten jeder Gruppe haben sich nun für Playoffs qualifiziert, die am kommenden Wochenende starten und Gruppenübergreifend gespielt werden.

Der amtierende Champion aus Düsseldorf blieb in allen acht Spielen ungeschlagen und stellte mit 491 Punkten die beste Offense der gesamten GFLJ. In der Defense ließen sie auch nur 60 Punkten zu. Hier ließen nur die Unicorns aus Schwäbisch Hall noch weniger Punkte zu (51). Diese beendeten ebenso mit einer Perfect Season die Rundenspiele.

Die Unicorns empfangen als Süd-Tabellenführer im ersten Duell am Samstag, den 10.08.2024 den vierten aus der Nordgruppe, die Cologne Crocodiles (5-3). Die Crocodiles gewannen 2019 und 2021 die Meisterschaft und unterlagen 2016 im Finale in Schwäbisch Hall nur knapp gegen die Unicorns mit 21:24.

Die Potsdam Royals (mit einer 6-2 Bilanz) müssen die Reise zu den Bad Homburg Sentinels (7-1) in den Taunus antreten am Samstag. Die Sentinels zeigen mit nur eine Niederlage gegen die Unicorns, dass sie nicht vorhaben, den Royals den Hof zu machen.

Am Sonntag, den 11.08.2024 empfangen die Berlin Adler (7-1) die Fursty Razorbacks (6-2). Die Adler mussten ihre einzige Saisonniederlage gegen die Panther hinnehmen und hoffen auf die Möglichkeit einer Endspielrevanche gegen die Panther. Diese haben am Sonntag die Troisdorf Jets zu Gast, die es mit einer ausgeglichenen 4-4 Bilanz nur knapp vor den punktgleichen Munich Cowboys in die Play Offs schafften.

Ziel für alle Teams ist der Einzug in den GFL Junior Bowl. Dieser wird am 07./08.09.2024 ausgespielt. Der Ort steht noch nicht fest. Dieser Wird unter den Finalisten unmittelbar nach den Halbfinals ermittelt. Haben beide Finalisten sich nicht für die Ausrichtung beworben, so entscheidet der AFVD den Endspielort. Haben sich beide beworben, entscheidet das Los. War einer der Finalisten im Vorjahr der Ausrichter, so geht automatisch das Los an den Gegner.

Erstmalig unterstützt der AFVD die Finalisten bei der Austragung sowie auch bei den Reisekosten des Gast-Teams. Eine neutrale Schiedsrichter-Crew wird vom AFVD eingesetzt und finanziert sowie auch hochwertige Medaillen und Pokale.

Damit wertet der AFVD seine Jugendliga deutlich auf, die als die stärkste in Europa gilt. „Wir wollen damit den Nachwuchsspielern zeigen, dass wir sie genauso wertschätzen, wie die GFL Spieler“, so AFVD Jugendsprecher Christian Freund.