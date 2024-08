AFVD Hall of Fame: Wahlphase der Class of 2024 hat begonnen

Die von Michael Hulsman privat initiierte Hall of Fame wurde im Rahmen des GFL Bowl im letzten Jahr nun offiziell in den AFVD überführt und hat damit ihren verdienten Platz im Verband erhalten. Auch in diesem Jahr werden drei neue Kandidaten, die sich im deutschen Football verdient gemacht haben, in die Hall of Fame aufgenommen. Die Phase der Vorschläge ist abgeschlossen. Aus allen eingereichten Vorschlägen hat die Jury, bestehend aus Peter Springwald, Shuan Fatah, Erich Grau, Jan Stecker sowie Maximilian von Garnier, diese 11 Finalisten ausgewählt:

Adrian Rainbow

Bastian Kypke

Clarence Rambo

Claus Brüggemann

Daniel Benetka

Eric Grützenbach

Florian Berrenberg

Joachim Ullrich

Kirk Heidelberg

Matt Riazzi

Olaf Hampel

Aus dem Kreis dieser Finalisten werden die drei neuen Mitglieder bestimmt. Die Wahlphase läuft bis zum 14. September, und alle Football-Fans können sich auf der Seite https://www.football-hall-of-fame.de/kandidaten/ an der Wahl beteiligen. Die Stimmen der Fans sowie der Jury fließen dabei zu gleichen Anteilen in das Ergebnis ein.



Die Ehrung und offizielle Aufnahme der neuen Mitglieder wird am Vorabend des GFL-Bowls, am 11. Oktober, im Rahmen des Hall of Fame Dinners im Essener Stadion an der Hafenstraße erfolgen.