Berlin Adler beenden ERIMA GFL-Saison frühzeitig

Frankfurt, am Main 30.08.2024

Heute um 11:42 Uhr erreichte die spielleitende Stelle der ERIMA GFL Nord die schriftliche Absage der Berlin Adler, dass sie das für morgen geplante Heimspiel gegen Kiel Baltic Hurricanes nicht bestreiten werden können.

Der Verein, der bereits zu Saisonbeginn aus finanziellen Nöten einen Umbruch in Coaching Staff und Team vollziehen musste, ist nicht mehr in der Lage, eine spielfähige Mannschaft aufzustellen. Mit der Absage des Spiels ist die Saison für die Berlin Adler frühzeitig beendet. Damit entfällt auch das letzte Spiel gegen den Stadtrivalen Berlin Rebels.

Nach andauernden internen Querelen zwischen Mannschaft und Vorstand, hat ein Teil der Coaches und Spieler dem Vorstand mitgeteilt, nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

Der AFVD sowie die GFL bedauern diesen Rückzug des Traditionsvereins, der erst zur Saison 2022 wieder in die GFL aufgestiegen war und in der aktuellen Saison, trotz des Umbruchs, sogar um den Einzug in die Play-Offs mitspielte.

„Wir werden uns mit der GFL unverzüglich abstimmen und entsprechende Maßnahmen und Konsequenzen ergreifen“, so Markus Würtele, für die GFL zuständige Präsidiumsmitglied im AFVD.

Axel Streich, Vorsitzender des Ligaverbundes GFL: „Die Liga sowie alle Vereine der GFL werden alles dafür tun, dass die laufende Saison so wenig wie möglich von diesem Rückzug beeinträchtigt wird. Wir bedauern die Spielabsage der Adler sehr und es tut uns besonders für die Fans und Teams leid, die sich auf die beiden noch ausstehenden Spiele gefreut und vorbereitet haben.“

Die Berlin Adler verlieren durch die Spielabsage ihre GFL-Lizenz. Folge ist die Umwertung aller gespielten und noch nicht gespielten Spiele gegen die Berlin Adler mit 0:36. Die Mannschaft wird aus der Wertung genommen, steht als Absteiger fest und muss die nächste Saison mindestens zwei Ligen tiefer in der Regionalliga starten.

Infolge dieses Abstiegs entfällt die Relegation zwischen ERIMA GFL Nord und GFL2 Nord. Der Meister der GFL2 Nord steigt automatisch auf. Wie der dadurch zusätzlich freiwerdenden Platz in der GFL2 besetzt wird, entscheidet die Wettkampfkommission des AFVD zeitnah.