Onlineprinters ist offizieller Partner des ERIMA GFL BOWLS 2024

Der AFVD gewinnt Onlineprinters als offiziellen Partner für den ERIMA GFL BOWL 2024

Frankfurt am Main, 16.08.2024 – Der American Football Verband Deutschland e.V. (AFVD) freut sich bekannt zu geben, dass Onlineprinters ab sofort offizieller Partner des ERIMA GFL BOWL 2024 ist. Mit dieser Partnerschaft stärkt der Verband seine Position und schafft neue Möglichkeiten, die Begeisterung für American Football in Deutschland weiter zu steigern.

Onlineprinters gehört zu den führenden Onlinedruckereien in Europa und wird auch alle Druckprodukte herstellen, welche rund um den ERIMA GFL Bowl eingesetzt werden. In sechs Ländern arbeiten täglich 1.700 Druckexperten daran, die kreativen Ideen ihrer Kunden zu verwirklichen. Dabei können diese aus über 5.000 Produkten auswählen und diese nach individuellen Bedürfnissen und Wünschen maßschneidern. Mit modernster Drucktechnik und jahrzehntelanger Erfahrung produziert Onlineprinters auf höchstem Qualitätsniveau – nachhaltig und kostengünstig.

Sascha Krines, CEO Onlineprinters Group:

„Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr den ERIMA GFL BOWL 2024 als offizieller Partner unterstützen dürfen. Für uns als Onlinedruckerei ist es eine hervorragende Gelegenheit, unsere Marke in einem so dynamischen und wettbewerbsorientierten Umfeld zu präsentieren. Der GFL Bowl vereint Leidenschaft und Teamgeist – zwei starke Werte, die auch in unserem Unternehmen eine zentrale Rolle spielen. Durch dieses Sponsoring können wir nicht nur unseren Bekanntheitsgrad steigern, sondern auch unser Engagement für den Sport und die Gemeinschaft unter Beweis stellen. Wir sind stolz, Teil dieses spannenden Events zu sein und freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft.“

Der ERIMA GFL BOWL, das Endspiel um die deutsche American Football Meisterschaft ist das jährliche Highlight der German Football League (GFL) und zieht American-Football-Fans aus dem ganzen Land an. Durch die Partnerschaft mit Onlineprinters wird das Event weiter an Attraktivität in der Vermarktung und Organisation gewinnen.

Fuad Merdanovic, Präsident des AFVD:

„Wir sind begeistert, Onlineprinters als offiziellen Partner für den ERIMA GFL BOWL 2024 an unserer Seite zu haben. Diese Partnerschaft ist ein starkes Zeichen für die wachsende Bedeutung von American Football in Deutschland. Onlineprinters bringt nicht nur ihre Expertise im Bereich Druck und Produktion ein, sondern teilt auch unsere Werte von Leidenschaft, Teamgeist und Community. Gemeinsam freuen wir uns auf ein unvergessliches Event und eine fruchtbare Zusammenarbeit.“

Mit Onlineprinters als weiteren, starken Partner blickt der AFVD optimistisch in die Zukunft und ist zuversichtlich, dass der ERIMA GFL BOWL 2024 erneut ein großer Erfolg wird. Die Veranstaltung verspricht für alle Beteiligten – von den Spielern bis hin zu den Fans- ein unvergessliches Erlebnis zu werden.

Über Onlineprinters:

Onlineprinters ist eine der führenden Onlinedruckereien in Europa und bietet seinen Kunden eine breite Palette an individuell gestaltbaren Druckprodukten. Mit modernster Drucktechnik, nachhaltigen Produktionsprozessen und einem großen Team von Experten steht Onlineprinters für höchste Qualität und schnelle Umsetzung.