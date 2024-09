Flag Football Jugend Europameisterschaft 2024 in Serbien

Kaum ist die Flag Football Weltmeisterschaft vorbei, welche mit Rekordbeteiligung in Lahti, Finnland zu Ende gegangen ist, schon kämpft die Jugend vom 06. – bis 08. September in Belgrad, Serbien um drei Europameistertitel.

Ausgespielt werden die Klassen U17 Jungen, U17 Mädchen und U15 Mixed. Im letzten Jahr nahmen die deutschen Jugendteams erstmals bei einer Jugend Flag Europameisterschaft in Grosseto, Italien teil, die U17 Mädchen setzten dort mit einem hervorragenden Platz vier gleich ein Ausrufezeichen.

Die U17 Mädchen kämpfen in einer Gruppe mit sieben Teams um den Titel, bei den U17 Jungs sind die 10 Teilnehmer in zwei Gruppen mit je fünf Teams eingeteilt. Das größte Teilnehmerfeld haben die U15 Mixed Teams mit 11 Teams, welche in eine Sechser- Gruppe und eine Fünfer – Gruppe aufgeteilt sind.

Alle drei Teams möchten um Medaillen mitspielen, wie Frank Grimm, Head Coach des U15 Mixed Teams und Mitarbeiter des Olympiastützpunktes Hessen erklärt:

“Wir freuen uns auf die Begegnungen in der U15 Mixed Gruppe A mit Finnland, Spanien und der Slowakei, sowie am ersten EM-Turniertag auf ein Revanchespiel gegen Italien. Unser Ziel ist es, einen der ersten beiden Gruppenplätze zu erreichen, um für eine Medaille mitzuspielen. Ein großer Dank geht an den AFVD, der die intensive Vorbereitung zusammen mit unseren U17-Nationalmannschaften ermöglicht hat. Die Spannung ist greifbar, da wir schwierige Entscheidungen für den Kader treffen mussten und unsere Offense- und Defense-Koordinatoren vor der Herausforderung standen, den Mixed-Kader bestmöglich für unser Spielsystem auszuwählen. Auch wenn einige junge Talente zuhause bleiben mussten, sind sie durch ihre Leidenschaft und den gemeinsamen Traum, Großes zu erreichen, fest durch unseren Teamgeist verbunden.“

Das Turnier wird im Kovilovo Resort in Belgrad ausgetragen, dieses gilt als der beste Sportkomplex in Serbien, in dem bereits Spitzenteams aus ganz Europa sowie die serbischen Nationalmannschaften im Männer- und Frauensport die Einrichtungen genutzt haben.

Serbiens U17-Jungen haben bei der Europameisterschaft 2023 die Silbermedaille gewonnen. Großbritannien, Italien und Israel sind die Titelverteidiger der IFAF-Europameisterschaft im Flag Football, nachdem sie 2023 bei dem dreitägigen Turnier, an dem mehr als 400 junge Sportler aus 12 Nationen teilnahmen, Goldmedaillen gewonnen hatten.

„Europa hat die höchste Anzahl an Nationen, die um einen Kontinentalmeister kämpfen, daher spielt die Nachwuchsförderung eine zentrale Rolle für den zukünftigen Erfolg der Mannschaften bei unseren Turnieren“ sagte Gregor Murth, IFAF-Direktor für Europa.