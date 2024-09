NFL meets GFL Bowl

New England Patriots verlosen beim GFL Bowl Tickets für das NFL Munich Game

Dieses Jahr wird zum zweiten Mal der GFL Bowl im Stadion an der Essener Hafenstraße ausgetragen. In einer Pressekonferenz informierten der AFVD, gemeinsam mit Vertretern der GFL und des Stadions, über das Programm für das Event am 12. Oktober.

Thorsten Steinmann, Geschäftsführer des Stadions, betonte zu Beginn die besonderen Vorzüge von Essen als Austragungsort: „Die Stadt repräsentiert die Authentizität des Ruhrgebiets, und das Stadion im Herzen der Region bietet eine fantastische Atmosphäre. Der Weg nach Essen lohnt sich für alle Fans.“

Der Präsident des AFVD, Fuad Merdanovic, bedankte sich bei der Stadt Essen und der Stadionverwaltung für die ausgezeichnete Kooperation: „Letztes Jahr kamen wir als Gäste und gingen als Freunde. Wir hatten im letzten Jahr nur einen relativ kurzen Vorlauf und die Fans waren aufgrund der letzten beiden German Bowls skeptisch. Doch es wurde ein tolles Event mit einem guten und einem spektakulären Feuerwerk. Für diesen GFL Bowl hatten wir eine sehr viel längere Vorbereitungszeit, welche wir intensiv genutzt haben. Ich verspreche allen Fans, wir werden in diesem Jahr mehr als nur eine Schippe drauflegen, der Weg nach Essen wird sich für alle Football Fans egal aus welcher Liga sie kommen, lohnen. Die Fans der Teams der European League of Football sind natürlich ebenso herzlich willkommen“

Bereits um 12 Uhr beginnt die „HappySize Power-Party“ mit dem bekannten Moderatoren Duo Carsten Spengemann und Roman Motzkus. Der Kickoff für das Finale ist für 17 Uhr geplant, eine Stunde vorher startet bereits die Live-Übertragung auf DF1, sowohl im linearen TV als auch weltweit über Streaming ohne Geoblocking. Das ist besonders für alle Fans der Liga im Ausland und der internationalen Spieler der teilnehmenden Vereine interessant. Dazu kommt mit Radio Essen ein regionaler Vermarktungspartner, der schon jetzt viel Werbung für dieses Event macht.

Durch den neuen TV-Partner DF1 können vier Stunden Live-Übertragung angeboten werden. Merdanovic betonte: „Keiner muss mehr befürchten, dass die Übertragung vor dem Ende des Spiels abgebrochen wird. Das Spiel wird garantiert komplett übertragen inkl. möglicher Overtime, Siegerehrung und großem Abschlussfeuerwerk.“ Bereits vor dem Spiel wird es bei der Team – Intro spektakuläre Momente geben, welche garantiert für Gänsehaut und eine ganz besondere Stimmung sorgen werden und wie man dies sonst nur aus dem Fernsehen kennt.

Carsten Spengemann und Roman Motzkus wollen die zusätzliche Sendezeit nutzen, um die Spieler und die gesamte deutsche American Football Familie ausführlich vorzustellen. Motzkus erklärte: „Es geht um Football und den Sport. Der AFVD und die GFL präsentieren hier ihr Premium-Produkt, und das soll jeder sehen können. Wir bieten vier Stunden volles Programm und werden durch Mona Stevens und Shuan Fatah als Sideline Reporter unterstützt.“

Ein Kinderchor aus Essen wird vor dem Spiel die Nationalhymne singen. Für das Vorprogramm und das Abschlussfeuerwerk sind neue Highlights und zahlreiche Überraschungen geplant. Viele hundert Cheerleader und mindestens 25 Maskottchen gestalten die Halbzeitpause und unterhalten die Fans während des Spieles. Die deutsche Nationalmannschaft des U15 Flag Football Mixed Teams, welches vor Kurzem in Serbien Europameister wurde, wird ebenso im Stadion geehrt werden, wie die American Football Hall of Fame Class of 2024.

Rund um das Stadion wird sichtbar sein, dass Essen an diesem Tag das Zentrum und das Herz des deutschen Footballs ist.Torben Dill vom GFL-Ligaverbund erklärte: „Wir werden ein GFL- Dorf mit einer „GFL Experience“ präsentieren. Vereine wie die New Yorker Lions Braunschweig, Straubing Spiders, Paderborn Dolphins und andere bieten Hüpfburgen, Quarterback – und Runingback Challenges, 40 Yards Dash und vieles mehr.“ Und es wird eine Menge Spaß geben, so werdenRomanund Carsten erstmals live aus einer Hüpfburg moderieren.

Auch die beiden NFL Teams, die New England Patriots und New York Giants, welche die Vermarktungsrechte für den deutschen Markt besitzen, werden mit Vertretern vor Ort sein und sich am Programm beteiligen. Die New York Giants spielen am 10. November im NFL Munich Game 2024 gegen die Carolina Panthers und die New England Patriots werden beim GFL Bowl mit ihrem Maskottchen Pat Patriot Tickets für dieses begehrte Spiel verlosen.

Merdanovic berichtet über den Stand des Ticketverkaufes: „Letztes Jahr haben wir fast 10.000 Tickets verkauft. Dieses Jahr hoffen wir, die 12.000 Sitzplätze komplett zu füllen, zusätzlich gibt es auch bis 8.000 Stehplätze. Bisher wurden etwa 5.000 Karten verkauft, es sind also noch Tickets erhältlich.“ Tickets: Tickets für ERIMA GFL Bowl 2024 am 12.10.2024 in Stadion an der Hafenstraße, Essen | Ticket-Shop (eventim-light.com)

Und er blickt bereits voraus: „Die GFL-Bowl Finaltradition in Essen könnte auch nach 2024 fortgesetzt werden. Solange wir hier nicht aus allen Nähten platzen, gibt es keinen Grund umzuziehen.“

Axel Streich, Vorsitzender des GFL-Ligaverbunds, setzt auf nachhaltiges und gesundes Wachstum der Liga: „Wo wir können, geben wir Vollgas. Ansonsten sind kleine Schritte in die richtige Richtung besser. Immerhin konnten wir die Zuschauerzahlen in der GFL um 10% steigern, was auch an den Spielen der Monarchs und Griffins in den großen Stadien lag“. Und er kündigte Veränderungen an: „Als Liga verändern wir das Lizenzierungsverfahren und legen dabei mehr Wert auf Wirtschaftlichkeit. Die Standards für die Vereinsarbeit werden jetzt neu evaluiert. Einige Aspekte funktionieren gut, andere weniger und müssen angepasst werden. Da sind noch nicht alle Vereine auf dem gleichen Level. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf ein gut gefülltes Stadion in Essen mit der gesamten American Football Family“.

Nach dem Spiel erfolgt die Übergabe der „Beule“, dem Siegerpokal des GFL Bowls 2024, die Siegerehrung, die Ehrung der MVPs und des GFL- Coaches of the Year. Mit einem großen Abschlussfeuerwerk wird dann dieser großen American Footballtag in Essen ausklingen.