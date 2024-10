Erstes deutsches Flagfootball-Jugendländerturnier für U16 und U14 Mannschaften am SPORTCAMPUS SAAR

Am 05. und 06.10.2024 findet am SPORTCAMPUS SAAR das erste FF-JLT statt. 12 Landesverbände stellen insgesamt 17 Mannschaften, um die jeweils beste Landesauswahl Deutschlands zu ermitteln.

Seit Jahren veranstaltet der Bundesverband AFVD ein jährliches Jugendländerturnier für die U19 – Auswahlmannschaften der einzelnen Landesverbände im Tackle Football.

Auf Betreiben des AFCV Saar werden 2024 erstmals auch mit Blick auf Olympia Flagfootball Jugendländerturniere für die U16 und U14 Jahrgänge ausgetragen. Hintergrund ist die Entscheidung des IOC (Internationales Olympisches Komitee), dass bei seiner 141. Generalversammlung im Oktober des vergangenen Jahres Flagfootball offiziell als Sportart in das Programm der Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles aufgenommen hat. Als neue olympische Sportart wird die Bedeutung des Flagfootballs in Zukunft immer größer werden, weshalb im AFVD die Jugendarbeit im Flagfootball intensiviert werden soll. Ergebnis ist das erstmals an diesem Wochenende stattfindende Jugendländerturnier für die Flagfootball-Auswahlmannschaften der einzelnen Landesverbände.

Welche Bedeutung die einzelnen Landesverbände dieser Nachwuchsförderung beimessen, zeigt die hohe Anzahl der Meldungen, die für eine Premiere doch überrascht. Mit Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin-Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern und natürlich Gastgeber Saarland haben gleich 12 der 15 im AFVD organisierten Landesverbände mindestens eine U16 Auswahl gemeldet. Hinzu kommen die U14 Auswahlen aus den Verbänden Berlin-Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen.

Das U16-Turnier, das keinen Eintritt kostet, startet am Samstag um 9:30 Uhr. Gespielt wird auf 4 Plätzen am SPORTCAMPUS SAAR. Um 17:45 Uhr werden als Abschluss des 1. Tages die Viertelfinale ausgespielt. Der Sonntag bleibt den Platzierungsspielen vorbehalten, startet um 9:00 Uhr und endet mit dem Finale um 14:00 Uhr.

Das U14 Turnier wird im Modus jeder gegen jeden gespielt. Das erste Spiel wird am Samstag um 10:45 Uhr ausgetragen. Die beiden letzten Spiele finden am Sonntag um 12:45 statt.

Einige Spiele des Turniers werden auf Sportdeutschland im Livestream übertragen.

https://sportdeutschland.tv/afvd

Spielplan:

Gruppenauslosung:

Die Plätze 1-3 aus dem ersten Turnier 2023 sind als Gruppenköpfe A-C gesetzt, Platz 4+5

wurde nach Snake Prinzip hinzugesetzt, alle neuen Teams sind zugelost worden. Es ergeben

sich folgende Gruppen:

Gruppe A:

Hamburg (1.), Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen

Gruppe B:

Hessen (2.), NRW (5.), Bayern, Baden-Württemberg

Gruppe C:

Saarland (3.), Berlin-Brandenburg (4.), Niedersachsen, Schleswig-Holstein

Anbei der geänderte Turnierplan, da die Gruppe A jetzt auch sechs Spiele spielt.

Am Samstag beginnt das Turnier um 9:30 Uhr.



9:30 Uhr

Platz 1 B1 Hessen – NRW

Platz 2 B2 Bayern – Baden-Württemberg

Platz 3 C1 Saarland – Berlin-Brandenburg

Platz 4 C2 Niedersachen – Schleswig-Holstein

10:45 Uhr

Platz 1 A1 Hamburg – Mecklenburg-Vorpommern

Platz 2 A2 Rheinland-Pfalz – Sachsen

Platz 3

Platz 4 U14 Rheinland-Pfalz – Hessen

12:00 Uhr

Platz 1 B3 Baden-Württemberg – Hessen

Platz 2 B4 NRW – Bayern

Platz 3 C3 Schleswig-Holstein – Saarland

Platz 4 C4 Berlin-Brandenburg – Niedersachsen

13:45 Uhr

Platz 1 A3 Mecklenburg-Vorpommern- Rheinland-Pfalz

Platz 2 A4 Sachsen – Hamburg

Platz 3 U14 NRW – Rheinland-Pfalz

Platz 4 U14 Berlin-Brandenburg – Baden-Württemberg

15:00 Uhr

Platz 1 B5 Hessen – Bayern

Platz 2 B6 NRW – Baden-Württemberg

Platz 3 C5 Saarland – Niedersachsen

Platz 4 C6 Berlin-Brandenburg – Schleswig-Holstein

16:15 Uhr

Platz 1 A5 Rheinland-Pfalz – Hamburg

Platz 2 A6 Mecklenburg-Vorpommern – Sachsen

Platz 3 U14 Baden-Württemberg – NRW

Platz 4 U14 Hessen – Berlin-Brandenburg



In der U16 kommen die beiden Gruppenersten und Gruppenzweiten ins Viertelfinale, sowie

die beiden beten Gruppendritten.

Der dritte Gruppendritte und die drei Gruppenvierten spielen eine Qualifikationsrunde für die

Plätze 9-12 aus.



17:45 Uhr

Platz 1 VF 1 1. Erster – 2. Dritter

Platz 2 VF 2 2. Erster – 1. Dritter

Platz 3 VF 3 3. Erster – 3. Zweiter

Platz 4 VF 4 1. Zweiter – 2. Zweiter

SONNTAG

09:00 Uhr

Platz 1 P 9-12 3. Dritter – 3. Vierter

Platz 2 P 9-12 1. Vierter – 2. Vierter

Platz 3 U14 Hessen – Baden-Württemberg

Platz 4 U14 Berlin-Brandenburg – NRW

10:15 Uhr

Platz 1 HF 1 Sieger VF 1 – Sieger VF 4

Platz 2 HF 2 Sieger VF 2 – Sieger VF 3

Platz 3 Q 5-8 Verlierer VF 1 – Verlierer VF 2

Platz 4 Q 5-8 Verlierer VF 2 – Verlierer VF 3

11:30 Uhr

Platz 1 Platz 11 Verlierer P1 9-12 – Verlierer P2 9-12

Platz 2 Platz 9 Sieger P1 9-12 – Sieger P2 9-12

Platz 3 Platz 7 Verlierer Q1 5-8 – Verlierer Q2 5-8

Platz 4 U14 Baden-Württemberg – Rheinland-Pfalz

12:45 Uhr

Platz 1 Platz 3 Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2

Platz 2 Platz 5 Sieger Q1 5-8 – Sieger Q2 5-8

Platz 3 U14 Rheinland-Pfalz – Berlin-Brandenburg

Platz 4 U14 NRW – Hessen

14:00 Uhr

Platz 1 Finale U16 Sieger HF 1 – Sieger HF 2

Anschließend Siegerehrung