Unicorns Women gewinnen Ladies Bowl 2024 gegen Stuttgart Scorpions Sisters

Mit einer spannenden Schlussphase und einem 14:7 der Aufsteigerinnen und Gastgeberinnen aus Schwäbisch Hall endete der 31. Ladies Bowl.

Die Footballerinnen der Unicorns haben damit bereits in ihrem zweiten Jahr überhaupt und ihrem ersten Jahr in der Damenbundesliga (DBL) ihre „Perfect Season“ mit dem deutschen Meistertitel gekrönt. Für die Scorpions Sisters war dies bereits die dritte Endspielteilnahme, 2019 hatten sie knapp gegen die seit 2007 den Frauen-Football dominierenden Berlin Kobra Ladies verloren, 2022 konnten sie gegen die Hamburg Amazons den Titel gewinnen.

In diesem Jahr dominierten die beiden Süd Teams die Damenbundesliga und so sahen die 1.400 Zuschauer im gut besuchten Optima Sportpark ein schwäbisches Endspiel. Das erste Quarter endete ohne Punkte und im zweiten Quarter erzielte der französische Quarterback Marine Paris selbst den ersten Touchdown, 7:0.

Paris sorgte im dritten Quarter dann auch für die nächsten Punkte und wirft einen Touchdown Pass auf Nova Semmler zur 14:0 Führung, beide Extrapunk- Kicks waren jeweils gut.

In der letzten Minute schaffen die Scorpions Sisters den Anschluss zum 14:7 und versuchen mit einem Onside Kick erneut in Ballbesitz zu kommen. Dieser wird von einer Unicorns Spielerin gesichert, die damit ihrem Team den Sieg sichert. MVP dieser Begegnung wurde Unicorns Runningback Stella Martin.

Die Siegerehrung nahmen AFVD Vize Präsident Markus Würtele und Sebastian Ayernschmalz, Headcoach der Frauen Tackle Nationalmannschaft vor. Erstmals stellte der AFVD dafür die Pokale und Medaillen für alle Teilnehmerinnen und übernahm die Kosten der Schiedsrichtercrew.

So schnell, wie die Unicorns Women zu ihrem Titel durchmarschiert sind ging es dann auch zur Siegerehrung. Schon am Montag nach dem Finale wurden Sie im Rathaus von OB Daniel Bullinger empfangen und durften sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen.