Potsdam Royal verteidigen Titel in den letzten Sekunden des ERIMA GFL Bowls 2024

Die Royals krönen ihre Perfect Season mit einem am Ende sehr umkämpften 27:21 Sieg gegen die Dresden Monarchs.

Wer hätte das gedacht? Vor dem Spiel spekulierten Viele nur über die Höhe des Sieges der Potsdam Royals, so groß war die Überlegenheit des deutschen Meisters 2024 und 2023 in der regulären Saison. Doch am Ende war es die sehr starke Defense der Royals mit ihrer perfekten Passverteidigung, welche diesen GFL Bowl Sieg sicherte.

AFVD Präsident Fuad Merdanovic hatte vor dem Spiel versprochen, das der Verband gegenüber dem Vorjahr „noch eine Schippe drauflegen werde“, und er hielt Wort. Die 9.721 Fans erlebten in Essen im Stadion an der Hafenstraße eine perfektes American Football Fest für die gesamte deutsche Footballgemeinde. Schon vor dem Spiel sorgten zahlreiche Stände der Sponsoren und einiger GFL Teams für perfekte Unterhaltung. Dies Stimmung wurde auf der Happy Size Party von den TV Moderatoren Carsten Spengemann und Roman Motzkus eingeheizt und die 26 Maskottchen mischten sich unter die Fans, machten ihre Späße und standen auch für die zahlreichen Fotowünsche gerne zur Verfügung. Eine besondere Ehrung erfuhren die U15 Mixed Team Flag Europameister mit ihrem Headcoach Frank Grimm, welche vor dem Spiel und in der Halbzeitshow ihren Auftritt hatten. Vor und während dem Spiel sorgte die Brass2Go für NFL Stimmung, Diese Band war bereits bei den beiden NFL Frankfurt Games ein absolutes Highlight. Für NFL Stimmung sorgte auch Pat Patriot von den New England Patriots.

Eröffnet wurde das Spiel von einem spektakulären Pre Game Feuerwerk, wie es so bei einem Footballspiel in Deutschland noch nie zu sehen war. Dann sangen die 70 Mädchen und Jungen des Essen-Steeler Kinderchors sehr eindrucksvoll die Nationalhymne und erhielten viel Applaus der Zuschauer.

Das Spiel begann, wie es erwartet wurde, die Royals schlossen ihren ersten langen Drive mit einem Touchdown durch Ausnahmequarterback Jaylon Henderson ab, der nach dem Spiel auch zum MVP gewählt wurde. Henderson bediente dann auch noch Finn Krause zur TPC und die Royals gehen mit 8:0 in Führung.

Im zweiten Quarter erhöht die Potsdamer Allzweckwaffe Heiko Bals per Field Goal auf 11:0, dann macht es Monarchs Quarterback Brock Domann Henderson nach und läuft ebenfalls selbst in die Endzone zum Touchdown. Florian Finke trifft sicher beim PAT und es steht 11:07. Die nächsten 8 Punkte für die Royals erläuft dann wieder Henderson durch Touchdown und TPC und baut die Führung auf 19:07 aus. Das war dann auch der Halbzeitstand.

Im dritten Quarter schenkten sich beide Teams nichts, es ging hin und her, die Defenses dominierten das Spiel und kein Team konnte weitere Punkte erzielen. Dafür wurde es dann im vierten Quarter umso spannender und die Monarchs sorgten mit ihrer dramatischen Aufholjagd für Hochspannung bis zu den letzten Sekunden. Monarchs Jordi Torrededia fängt einen Touchdownpass von Brockmann und Finke trifft gewohnt sicher, 19:14. Die Antwort der Potsdamer erfolgte durch Henderson mit einem unglaublichen 58 Yard Touchdownlauf und Heiko Bals mit der TPC zum 27:14. Doch auch davon ließen sich die Dresdner nicht beeindrucken und kämpften immer weiter. Ricky Smalling fängt einen Touchdown Pass von Brockmann und Finke erhöht zum 21:21. Jetzt fehlt den Monarchs nur noch ein Score und sie kommen bis an die Dresdner 16 Yard Line. Mit vier Pässen in die Endzone versuchen sie ihr Glück zu erzwingen, aber die Passverteidigung der Royals vereitelt alle Versuche. So endet dieser ERIMA GFL Bowl mit einem 27:21 Sieg des Titelverteidigers. Die Zuschauer sahen ein sehr spannendes Spiel mit Allem was dazugehört, spektakuläre Läufe und Pässe und Läufe, Fumbles, Interceptions, Turnover on downs, es war alles dabei. Trotz der Dramatik blieb es ein faires Finale und beide Headcoaches Michael Vogt von den Royals und Greg Seamon von den Monarchs zollten sich gegenseitig großen Respekt und bestätigten beide, dass es das erwartet schwere Spiel wurde, welches auch anders hätte ausgehen können.

Zum Abschluss zog Merdanovic eine zufriedene Bilanz: “Wir hatten heute ein sehr spannendes und unterhaltsames Finale und ich danke beide Teams für diese herausragende Leistung. Die Sponsoren und mitwirkenden Vereine haben für eine tolle Power Party und die Fans haben für eine tolle Stimmung gesorgt. Das war heute Werbung für den gesamten American Football in Deutschland.“