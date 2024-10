Team Germany is back!

Essen, 06.10.2024 Nach fast einem Jahrzehnt kehrt die deutsche Herren-Tackle-Nationalmannschaft wieder auf die internationale Bühne zurück. Am 26. Oktober 2024 steht in Krefeld ein besonderes Heimspiel an: Im Grotenburg-Stadion, der Heimstätte der Krefeld Ravens und des KFC Uerdingen, trifft Team Germany auf die schwedische Nationalmannschaft. Kickoff ist um 17:00 Uhr.

Zuvor bestreitet das deutsche Team bereits am 19. Oktober 2024 ein wegweisendes Spiel gegen Großbritannien in Coventry, nahe Birmingham. Beide Partien sind Teil eines Turniers, das über den Einzug in das Europameisterschafts-Halbfinale 2025 entscheidet.

Neue Ära für Team Germany

Die letzte Teilnahme Deutschlands an einem IFAF-Turnier liegt zehn Jahre zurück: 2014 wurde die deutsche Nationalmannschaft Europameister, als sie im Finale Österreich besiegte. Das einzige internationale Turnier danach waren die World Games 2017. Seitdem hat kein offizielles Spiel der Herren-Tackle-Nationalmannschaft mehr stattgefunden – bis jetzt.

Head Coach Shuan Fatah zeigt sich hochmotiviert:

„Das letzte Mal, dass dieses Team spielen konnte, liegt fast zehn Jahre zurück. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt stehen wir an einem Wendepunkt und läuten eine neue Ära ein – mit neuen, talentierten Spielern. Uns allen ist bewusst, auf welchen Schultern wir stehen, und jeder Spieler kennt seine Verantwortung.“

Große Herausforderungen und hohe Ziele

Fatah betont, dass der Druck, der auf den Spielern lastet, groß ist – aber Deutschland ist für diese Herausforderungen gewappnet.

„Ich glaube fest daran: Wenn es eine Nation gibt, deren Spieler mit Druck umgehen können, dann ist es Deutschland. Diese Spieler stehen Woche für Woche auf den größten Bühnen Europas und spielen vor den größten Zuschauermengen. Ich bin überzeugt, dass uns dieser Druck nicht abschreckt.“

Team Germany steht vor zwei äußerst anspruchsvollen Spielen. Der Ausgang dieser Begegnungen wird entscheidend sein für die Chance, im Jahr 2025 erneut im EM-Halbfinale zu stehen.

„Wir werden alles geben, um diese beiden Spiele erfolgreich zu bestreiten und unser Land wieder ganz nach oben zu bringen“, sagt Fatah.

Ein Team voller Potenzial

Das deutsche Team besteht aus hochkarätigen Spielern, darunter Champions aus den besten europäischen Ligen. Der Schlüssel zum Erfolg, so Fatah, liegt jedoch in der Teamarbeit:

„Der Trick ist, dieses enorme Talent in ein echtes Team zu formen. Wir haben schon eine sehr gute Chemie, aber es gibt immer Raum für mehr. Nach der Nominierung des Goldkaders werden wir alles tun, um optimal vorbereitet in die Spiele zu gehen.“

Gegner auf höchstem Niveau

Schweden und Großbritannien gehören zu den besten Teams Europas, aber das deutsche Nationalteam ist entschlossen, sich mit den Besten zu messen.

„Wer ganz oben stehen will, muss sich mit den Besten messen. Und das ist unser Anspruch“, erklärt Fatah selbstbewusst.

Das Krefelder Heimspiel am 26. Oktober wird ein echtes Highlight im deutschen Football-Kalender sein. Fans können sich auf ein spannendes Spiel mit intensiver Flutlichtatmosphäre freuen, das die Rückkehr des deutschen Footballs auf die internationale Bühne einläutet. Das Spiel wird live auf DF1 übertragen.

Tickets ab 24€ und 18€ ermäßigt im AFVD Ticketshop https://www.afvd.de/ticketshop/