Stellenausschreibungen

Der American Football Verband Deutschland e.V. (AFVD), als Spitzenverband des organisierten American Football Sports in Deutschland, vertritt mit seinen 15 Landesverbänden, rund 500 Vereinen und 75.000 Mitgliedern den größten American Football Fachverband in Europa. Der AFVD engagiert sich für den Leistungs-, Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport und vertritt die Interessen seiner Mitglieder sowohl im Inland als auch international. Der Sitz der Geschäftsstelle befindet sich in Frankfurt am Main.

Zur Leitung, Koordination und Steuerung der Flag Football Nationalmannschaften sucht der AFVD ab sofort:

LeistungssportdirektorIn Flag Football (m/w/d)

Head Coach Flag Football Herren (m/w/d)

Assistant Coach Flag Football Frauen (m/w/d) mit Fokus auf die Defense und Videoanalyse

Es handelt sich hierbei um eine Festanstellung in Vollzeit (40 Stunden/Woche) zur Befristung für den Förderzyklus 2025-2028.

Ihre ausführliche Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihres möglichen Eintrittstermins richten Sie bitte bis zum 31.12.2024, zusammengefasst in einer pdf-Datei, per E-Mail an office@afvd.de , z.Hd. an: Michael Schwarzer



Für Fragen wenden Sie sich bitte an: office@afvd.de