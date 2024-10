Krefeld ist bereit für das EM Spiel Deutschland – Schweden

Am Samstag, den 26.10.2024 kommt es in Krefeld im Grotenburg – Stadion zum entscheidenden Gruppenspiel zwischen Deutschland und Schweden. Deutschland hat gegen Großbritannien 49:11 gewonnen, Schweden war gegen den gleichen Gegner mit 20:19 erfolgreich. Den Sieger erwartet dann im Europameisterschafts – Halbfinale im August 2025 voraussichtlich Österreich.

„Välkommen till Krefeld“ heißt es momentan in Krefeld. Vor dem Krefelder Rathaus wehen bereits die schwedische und die deutsche Flagge als sichtbares Zeichen der Krefelder Gastfreundschaft für dieses Länderspiel.

Der Kickoff ist um 17:00 Uhr, damit erwartet die Fans im Stadion die ganz besondere Grotenburg Flutlichtatmosphäre. Das Stadiongelände ist schon ab 15:00 Uhr geöffnet, neben den üblichen Cateringständen gibt es auch NFL Fanwear und erstmals die offizielle – Team Germany – Kollektion. Das T-Shirt mit dem Helm der deutschen Nationalmannschaft ist in schwarz für nur 20,- Euro erhältlich. Und das Fan Jersey mit der #12 als symbolische Nummer für die Fans als 12. Spieler zur Unterstützung gibt es in den Farben weiß und schwarz für 55,- Euro. Auf der Brust ist der Bundesadler über der Nummer, wie ihn auch die Nationalspieler tragen. Beide Artikel gibt es in den Größen S – 5XL und sind vor Ort erhältlich, Kartenzahlung ist möglich.

AFVD Vize Präsident Markus Würtele kann es kaum abwarten, bis es endlich losgeht: „Der gesamte AFVD freut sich, die Herrennationalmannschaft nun endlich in Deutschland spielen zu sehen. Nach dem erfolgreichen Start in England letzte Woche freuen sich auch die Spieler und Trainer sich nun endlich im eigenen Land zu zeigen. Das diese Mannschaft wieder im Spielbetrieb ist, war eines unserer größten Ziele, als wir den Umbruch im AFVD gestartet haben. Dieses Ziel haben wir nun erreicht und sind darüber sehr glücklich.“

Die Nationalhymnen beider Länder werden vom Blasorchester TV Jahn Bockum gespielt und Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer wird den Coin Toss vornehmen. Während des Spieles sorgen die Cheerleader der Krefeld Ravens, der Stadion DJ und der Stadionsprecher für Stimmung.

Dieses wichtige und besondere Länderspiel mit den besten deutschen Spielern aus allen Ligen sollte sich kein American Football entgehen lassen. Online – Tickets sind hier erhältlich: Tickets für Deutschland gegen Schweden am 26.10.2024 in Grotenburg-Stadion, Krefeld | Ticket-Shop

Die Tageskasse ist von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet.

Für alle, die nicht in Krefeld dabei sein können, wird DF1 das Spiel neben der linearen Übertragung im Free-TV auch im Livestream auf www.df1.de übertragen. Die beiden ehemaligen Nationalmannschafts-Quarterbacks Joachim Ullrich und Marco Ehrenfried werden als Experten das Spiel kommentieren. Die DF1 Übertragungszeiten:

• 16:55 Uhr bis 17:00 Uhr: Vorbericht live aus dem Stadion

• 17:00 Uhr bis ca. 20:00 Uhr: Live-Übertragung des Spiels

• ca. 20:00 Uhr bis 20:10 Uhr: Nachbericht