AFVD-Vorstand für vier Jahre wiedergewählt

Auf der Bundesversammlung des AFVD am Samstag, den 23. November 2024 in Frankfurt wurde das gesamte Präsidium wiedergewählt. Damit bleiben AFVD-Präsident Fuad Merdanovic und die AFVD-Vizepräsidenten Markus Würtele, Andreas Kegelmann, Sebastian Berndt und Marcel Krohn auch die nächsten vier Jahre im Amt.

Bei der Versammlung waren alle Landesverbände vertreten, welche dem Präsidium zuvor für das Jahr 2023 ohne Gegenstimme die Entlastung erteilten. Die Versammlung dauerte über sechs Stunden und es gab viel zu berichten. Das Präsidium und der Gesamtvorstand haben über die bisherigen Aktivitäten bezüglich Cheerleading, Jugend, Flag, Schiedsrichter, Wettkampkommission, technische Kommission und GFL e.V informiert und einen Ausblick auf die weitere Planung gegeben.

Besonders gute Neuigkeiten hatte Markus Würtele, der für die Finanzen verantwortlich ist:

Die finanzielle Situation des AFVD lässt es nach der Phase der Konsolidierung nun endlich zu, weiteres Personal einzustellen, um das Ehrenamt zu entlasten. Unser großes Ziel für 2025 ist es, alle Nationalmannschaften ohne Eigenanteile zu finanzieren. Der vorgelegte Haushaltsplan wurde ohne große Diskussion verabschiedet. Wir freuen uns auf die neuen Projekte in den nächsten Jahren und werden den eingeschlagenen Weg fortführen.

So soll in der AFVD-Geschäftsstelle aus einer Teilzeit– eine Vollzeitstelle werden und der AFVD-Geschäftsführer Michael Schwarzer soll Verstärkung für den Bereich Marketing und Events bekommen.

Bei den Finanzen profitiert der Verband auch von den Förderungen für den Bereich Flag Football in der vorolympischen Phase von 2025 bis zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles. So können weitere Stellen im Flag-Leistungssportbereich finanziert werden.

Ebenfalls geplant ist eine neue, zeitgemäße Homepage, über welche dann auch direkt das Ticketing der Verbandsevents wie die Spiele der Nationalmannschaften und des ERIMA GFL Bowls abgewickelt werden kann. Und nachdem die anlässlich des Länderspieles in Krefeld erstmals aufgelegte Fan-Kollektion von Team Germany eine starke Nachfrage auslöste, soll auch ein Fan-Shop in die neue Seite integriert werden.

Die Satzung wurde in einigen Punkten entsprechend den aktuellen Entwicklungen angepasst. So wird der 5er-Flagfootball als eigene Organisationsstruktur in die Satzung aufgenommen. Damit wird die bereits bestehenden Struktur im 5er Flag auf eine satzungsmäßige Grundlage gestellt. Und es wurde eine Kinder- und Jugendschutzordnung notwendig, da es immer mehr Nationalmannschaften mit U18-Spielerinnen und Spielern gibt. Der bisherige „Sportdirektor“ wird in „Leiter Bundesspielbetrieb“ umbenannt, diese Formalie wurde aufgrund der BMI-Förderung notwendig. Da der AFVD jetzt als olympischer Verband fungiert, wurde der DOSB als Begünstigter im Falle einer Auflösung eingesetzt.