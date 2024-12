Neuer Headcoach für die Jugendnationalmannschaft

Mit Peter Daletzki geht ab 2025 ein neuer Headcoach für die Deutsche Jugendnationalmannschaft im AFVD an den Start und übernimmt das Amt von Phillipp Stursberg.

Stursberg führte die U19-Nationalmannschaft in den letzten zwei Jahren von der C-Gruppe bis in die A-Gruppe des europäischen Footballs. Im Endspiel um den Einzug in die „Final Three“-Gruppe – und damit um die Chance auf die Europameisterschaft 2025 – musste sich das Team jedoch Schweden geschlagen geben.

Vizepräsident Andreas Kegelmann erklärte: „Der AFVD bedankt sich bei Phillipp und seinem Staff für die Arbeit der letzten zwei Jahre.“

Phillipp Stursberg ergänzte: „Aufgrund unterschiedlicher Ansichten in der Personalpolitik haben sich die Wege zwischen mir und dem Verband nun getrennt.“

Peter Daletzki seine Reise als Trainer begann vor rund 15 Jahren bei den Paderborn Dolphins. Zunächst als Spieler auf der Wide Receiver und Quarterback Position erkannte ein Trainer aus den USA sein Coaching Talent und motivierte Ihn diesen Weg verstärkt einzuschlagen. Die Paderborn Dolphins U19 führte er in nur 4 Jahren von der letzten in die Bundesliga und gewann mit Ihnen 2017 & 2018 zwei Deutsche Meisterschaften.

Parallel coachte er drei Jahre in der U15/U16 und drei Jahre in der U17/U18 NRW Auswahl als Offensive Coordinator und konnte bis dato jedes Spiel mit Ihnen gewinnen. Bei drei dieser Spiele konnte er sich mit dem restlichen Coaching Staff und den Spielern gegen Internationale Competition durchsetzen: So gewann das Team durch eine starke Offense gegen Team Österreich, Team Texas und Team Kanada mit der U15/U16 NRW Auswahl in 2014.

2015 zog es Ihn an eine Private High School in Houston Texas, bei der er als JV Offensive Coordinator und Varsity QB Coach Erfahrungen in den USA sammeln konnte.

Neben dem Vereinscoaching begann er schon früh mit der Förderung junger Talente und verhalf damals dem ersten europäischen Quarterback Luke Wentz zu einem Division 1 Stipendium an der University of Virginia. Direkt im Jahr darauf unterstützte er Alexander Honig im Prozess ein Division 1 Stipendium an der Texas Christian University als zweiter Deutscher Quarterback zu erhalten. Gemeinsam arbeitete er mit verschiedenen Organisationen und hat so bereits mehr als 20 Talente teilweise entdeckt und gefördert, welche später ein Stipendium an einem US-College erhalten haben.

2021 entschied er sich gemeinsam mit Sebastian Schulz auf einer Headcoach Doppelbesetzung die Hamburg Young Huskies zu coachen. Das Team schied leider im Viertelfinale aus den Playoffs gegen die Fursty Razorbacks aus. Ende 2021 wurde er zum Headcoach und Offensive Coordinator der Düsseldorf Panther U19 ernannt, bei der er gemeinsam mit Headcoach und Defensive Coordinator Marvin Damm das Team anführte. Seit Ende 2021 ist die Panther U19 / U20 aus 31 Ligaspielen ungeschlagen, einer der längsten Winning Streaks der GFLJ seit Bestehen. Spieler der Mannschaft erhielten Angebote von der Princeton University, Texas A&M, Florida Gators, Stephen F. Austin University und der The Kiski School.

In 2024 wurde er von den Tampa Bay Buccaneers aus 1.600 Bewerbern als einziger Europäer zur National Coaching Academy eingeladen. Bei dem erstmaligen, einwöchigen Trainer-Lehrgang wurde er vom Coaching-Staff der Buccaneers und Vertretern der NFL aus New York zum potenziellen NFL-Trainer ausgebildet. Hierbei erhielt er Einblicke in jeden Bereich eines NFL-Franchises. Themen der Academy waren Sports Performance Science, Athletic Development, Game Planning, Video Analysis, Einblicke in NFL Offense & Defense Systeme, Media Training und wertvolle Gespräche mit allen Trainern und den Buccaneers Super Bowl Legenden Tony Dungy und Bruce Arians. Am Ende der Woche durften Teilnehmer aktiv Positions-Gruppen coachen. So coachte er gemeinsam mit dem Buccaneers Coach Kevin Carberry beim Rookie Mini Camp die Offensive Line.

Peter Daletzki kann mit seinen nur 35 Jahren auf eine Bilanz zurückblicken, welche Ihn zum erfolgreichsten Jugendtrainer der letzten Dekade in Deutschland macht: Als Headcoach coachte er in 136 Spielen und gewann 115 von diesen. Als Offensive Coordinator coachte er in 159 Spielen und gewann 135 davon.

„Ich wurde mit einem klaren Ziel beauftragt: Als neuer Headcoach der Jugendnationalmannschaft das Team zur Europameisterschaft zu führen. Respekt gegenüber jedem Menschen, ein vertrauensvoller Umgang miteinander, zu jedem Zeitpunkt in einem positiven Umfeld alles zu geben, durch selbst-Reflektion und stetige Verbesserung zum Erfolg zu finden, mit transformativem Leadership Menschen positiv zu verändern, sind nur einige meiner Grundsätze und Werte die mich antreiben.“ – so Daletzki.

Nun arbeitet der künftige Headcoach mit Hochdruck daran den Coaching Staff für das Jahr 2025 zusammen zu stellen.

„Mir ist bewusst das in einer Beziehung jeglicher Art, es beidseitige Erwartungshaltungen gibt. Neben einigen kulturellen und grundsatz-philosophischen Dingen, welche für mich non-negotiable sind, ist mein Ziel unser Programm der Jugendnationalmannschaft gemeinschaftlich weiterzuentwickeln und zu gestalten. Jetzt geht es darum mit einigen Trainern des bereits bestehenden Coaching-Staffs eine mögliche Zusammenarbeit auszuloten und mit neuen Kandidaten Gespräche zu führen um dann letztlich schnell dahin zurück zu kommen worauf es ankommt: Unseren leistungsstärksten Spielern aus Deutschland die bestmögliche Plattform zu bieten um sich sportlich weiterzuentwickeln und auf der Internationalen Bühne zu beweisen.“

Mit Blick auf das anstehende Spiel gegen Italien im April soll es laut dem neuen Headcoach Peter Daletzki dann weitere Informationen zur Ausrichtung, geplanten invite-only Sichtungsmaßnahmen und Camps der Jugendnationalmannschaft direkt Anfang des Jahres geben. „Bereits bewährtes wird mit Sicherheit ebenso seine Fortsetzung finden, als auch die Implementierung neuer Wege, welche den leistungssportlichen Ansatz der Jugendnationalmannschaft und die kontinuierliche Entwicklung und Förderung seines Kaders, sowie den Future Prospects untermauern. Meinem Vorgänger Philipp Stursberg und seinem Staff möchte ich für die geleistete Arbeit an dieser Stelle mit größtmöglichem Respekt danken“

„Abschließend möchte ich mich persönlich bei Andreas Kegelmann dafür bedanken, dass er mir sein Vertrauen entgegengebracht hat, eine so große Verantwortung zu übernehmen“