Erfolgreicher B -Trainerlehrgang des AFVD

20 Teilnehmer bei der Lehrgangswoche des 33. B-Trainerlehrgangs

Vom 11. bis 17. Dezember fand die Lehrgangswoche des bereits 33. B-Trainerlehrgangs des American Football Verbands Deutschland (AFVD) in Frankfurt am Main statt. In einer intensiven Woche haben sich 20 angehende B-Lizenztrainer aus ganz Deutschland unter der Leitung hochqualifizierter Experten aus der Szene mit den neuesten Trainingsmethoden, Taktiken und dem entsprechenden didaktischen Überbau auseinandergesetzt. „Das Feedback aller Beteiligter war eindeutig. Auch in dieser Lehrgangswoche gelang unserem Lehrstab wieder die vorbildliche Umsetzung des DOSB-Kompetenzmodells“, zeigt sich Stefan Misner, Bildungsreferent des AFVD, zufrieden.

Der Lehrgang, der auf eine fundierte Ausbildung und kontinuierliche Weiterbildung von Trainerpersönlichkeiten abzielt, bot den Teilnehmenden nicht nur theoretische Einblicke, sondern auch viele Gruppenübungen, um sich gemeinsam die Lerninhalte zu erarbeiten. Dabei lag der Fokus auf der Vermittlung fortgeschrittener Trainingsmethoden, der Spielanalyse sowie der Umsetzung komplexer Spielsysteme – Aspekte, die für das Erreichen eines höheren Spielniveaus unerlässlich sind.

„Die Trainerausbildung ist ein integraler Bestandteil unserer Verbandsstruktur und ein wichtiger Baustein für die qualitative Weiterentwicklung des deutschen American Footballs“, sind sich die Referenten einig. „Die Teilnehmer haben in dieser Woche nicht nur ihr Wissen erweitert, sondern auch gezeigt, dass sie großes Potenzial besitzen, zukünftig eine führende Rolle in unserer ganzen Ligabandbreite zu spielen.“

Den Abschluss bildete eine Lernerfolgskontrolle in Form einer schriftlichen Klausur, die den Teilnehmenden die Gelegenheit gab, das gesammelte Wissen auf den Prüfstand zu stellen. Dabei wurden die Inhalte aller Themenbereiche abgefragt. „Ich bin beeindruckt von der Professionalität und dem Engagement, das alle in diese Woche eingebracht haben“, so Lehrgangsleiter Misner. „Es ist ermutigend zu sehen, wie motiviert die Trainer sind, sich weiterzuentwickeln und unseren Sport auf das nächste Level zu heben.“

Die B-Anwärter haben nun die Möglichkeit, das Erlernte zu vertiefen und ihre neu erworbenen Fähigkeiten in den Hausarbeiten anzuwenden. Am Prüfungswochenende Ende März 2025 werden sie sich dann gegenseitig ihre Ergebnisse präsentieren.