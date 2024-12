Flag Football Nationalmannschaften starten in den Olympischen Zyklus 2025-2028

Die Flag Football Nationalmannschaften der Frauen und Männer schreiben Geschichte: Erstmals starten sie in den olympischen Zyklus 2025-2028, um sich auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles vorzubereiten. Mit der Aufnahme in die olympische Bewegung steht dem Sport eine aufregende Zukunft bevor.

Um unsere Kader weiter zu verstärken, suchen wir talentierte Athletinnen und Athleten, die Teil dieses historischen Kapitels werden wollen. Durch die rasant wachsende Anzahl an Athletinnen und Athleten und der steigenden Professionalität wird, es anders als in vergangenen Jahren allerdings keine offenen Tryouts mehr geben, stattdessen ist eine Bewerbung für eine Sichtung bei einer der ersten Maßnahmen möglich



Die Bewerbung erfolgt über ein Online-Formular unter folgenden Links:

Frauen: https://forms.gle/BRQTDf1csDxS8P6NA

Herren: https://forms.gle/oKDdXb1peshRigFe8

Neben persönlichen Informationen und dem sportlichen Lebenslauf werden sportliche Daten und Videos zur Leistungseinschätzung angefordert.

Die Sichtungen finden im ersten Quartal 2025 am DFB-Campus in Frankfurt am Main statt. Details folgen nach erfolgreicher Bewerbung.

Wir freuen uns auf motivierte Athletinnen und Athleten, die unsere Teams auf dem Weg zu Olympia 2028 bereichern werden.