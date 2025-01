Der neue Coaching Staff steht

Planungen der Jugendnationalmannschaft laufen bereits auf Hochtouren!

Seitdem Peter Daletzki vor gut zwei Wochen sein neues Amt als Headcoach der Jugendnationalmannschaft angetreten ist, laufen die Planungen bereits auf Hochtouren für das kommende Spiel gegen Italien am Oster-Wochenende.

„Ich bin absolut glücklich mit der Zusammensetzung unseres Staffs. Wir konnten hervorragende Coaches aus dem alten Staff übernehmen und gleichzeitig namhafte Neuverpflichtungen vornehmen. Das war eine absolute Herausforderung in der kurzen Zeit, aber der Staff steht nun bereits zum Jahresende und wir arbeiten gerade die Sichtung vom Jugendländerturnier in Augsburg auf.“ so Peter Daletzki.

Mit Marcel Fritsche bleibt ein langjähriger Trainer als Defense Koordinator dem Staff erhalten, Max Unflath bleibt ebenfalls als Special Teams Koordinator mit an Bord. Peter Daletzki wird selbst das Steuer der Offense mit seinem bereits bewährten System übernehmen, mit dem er in der GFLJ einige Rekorde aufgestellt hat. Gemäß der neuen Struktur wurden zwei Assistent Koordinatoren verpflichtet. Frank Roser ist ein altbekanntes Gesicht der Nationalmannschaft. So coachte er bereits lange Jahre in der Jugendnationalmannschaft die Quarterbacks und wird jetzt als Assistant Offense Koordinator Peter Daletzki unterstützen. Aus dem vorherigen Staff wird Marvin Damm Marcel Fritsche zur Seite stehen und Ihn als Assistant Defense Koordinator unterstützen.

„Marcel hat in den letzten Jahren herausragende Arbeit für die Jugendnationalmannschaft geleistet. Wir kennen uns bereits durch die Greenmachine in NRW und für mich war ab dem ersten Moment klar, dass ich weiter mit ihm zusammenarbeiten möchte. Marcel hat mein volles Vertrauen für die Defense. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm.“ erklärt Peter Daletzki begeistert über die künftige Zusammenarbeit mit Marcel Fritsche.

Auch die Liste der Position Coaches glänzt. Alexander Haupert übernimmt weiterhin die Quarterbacks. Mit Markus Hachenberg konnte der aktuelle Offense Coordinator der Bad Homburg Sentinels und langjährige Trainer in der NRW – Auswahl für die Wide Receiver verpflichtet werden. Kevin Foitzik wird ab sofort das Coaching der Offense Line übernehmen. Jochen Kern bleibt ebenfalls den Runningbacks im Staff erhalten und Lukas Dohrmann wird nun neu eine feste Position im Staff übernehmen: er übernimmt die Hybrid-Backs im neuen Offense System von Coach Daletzki. In der Defense wird Martin Schmidt auch weiterhin die Defense Line coachen. Neu dazugekommen ist Jörn Scholl, der mit den Cologne Crocodiles zunächst als Linebacker Coach und später als HC und DC bereits zwei Junior Bowls gewinnen konnte und in den letzten Jahren für Frankfurt Galaxy als Coach tätig war. Er übernimmt ab sofort die Linebacker. Mit Gunnar Ströming konnte ein sehr erfahrener Coach für die Defensive Backs gefunden werden, der bereits zwei Junior Bowls als Defensive Koordinator mit den Paderborn Dolphins gewinnen konnte. Für den Bereich der Video Operations konnte mit Florian Kettelhoit ein neues Staff Mitglied als Support für die Jugendnationalmannschaft engagiert werden. In der Coaching Crew verbleibt auch Oliver Schmidt, der in dem wichtigen Bereichen Analytics, Recruiting und Quality Control unterstützt, sowie Tom Laska als Special Teams Assistant Coach.

„Die Gespräche mit den Trainern aus dem vorherigen Staff liefen super – nachdem wir uns erstmal kennenlernen mussten, haben wir direkt Gemeinsamkeiten in unseren Denkweisen festgestellt. Für mich ist der wichtigste Faktor der Faktor Mensch. Stimmt der Zusammenhalt im Staff, überträgt sich dies auch auf unsere Mannschaft. Hier sind absolute Raketen mit positiven Mindset nun vereint, die allesamt bereits viel in ihrem Leben als Coach bewegt und vor allem Spieler positiv beeinflusst haben und das auch im Kern ihres Handelns sehen. Das ist auch das, worum es uns primär gehen wird: wir wollen den Spielern helfen ihr volles Potential zu entfalten und die Jugendnationalmannschaft gemeinsam zur Europameisterschaft führen und darüber hinaus. Wenn wir dann den Spielern noch helfen können ihre Träume zu verwirklichen und fürs Leben etwas zu lernen, dann haben wir Alles erreicht.“ resümierte Peter Daletzki über den neuen Staff der Jugendnationalmannschaft.

Auch der gesamte Medical Staff wird weiterhin die Jugendnationalmannschaft unterstützen. Mit Andy Klein für das Equipment und Gabi Förster für die Sideline bleibt auch der Support Staff bestehen.

„Jetzt arbeiten wir mit Hochdruck an der Organisation der geplanten Maßnahmen. Ich freue mich, dass wir den Staff mit einem Mix aus bestehenden und bewährten Mitgliedern und so großartigen Neuverpflichtungen in der Rekordzeit zusammensetzen konnten.“ zeigt sich Jürgen Siebamanns als Direktor der Jugendnationalmannschaft zufrieden.

Die Jugendnationalmannschaft plant bereits für Ende Februar ein Invite-Only Sichtungscamp, bei dem sie ca. 110 gesichtete Spieler aus den Landesauswahlen aus den Jahrgängen 2006-2008, sowie Spieler des 2024er Kaders zu einem Campwochenende einladen werden. Dort werden sie in einer Combine mit verschiedenen Athletik – und Position Drills, sowie in der Basis – Installation der Systeme auf Herz und Nieren geprüft.

„Ziel ist es, das wir in der Jugendnationalmannschaft in Zukunft langfristiger denken und unsere jungen Athleten durch regelmäßige Leistungsfeststellungen und Tools zur Leistungsentwicklung dabei unterstützen, sich besser zur entwickeln. Das Invite-Only Sichtungscamp wird dabei ähnlich wie ein Recruiting Camp an einem College ablaufen. Unsere Trainer sollen bei dem Invite-Only Sichtungscamp die gesichteten Spieler aus den Landesauswahlen besser bewerten können. Ich bin davon überzeugt, man kann nur die richtige Entscheidung treffen, wenn man mit den Spielern auch mal selbst gearbeitet hat. Bei dem Weg über die Landesauswahlen und der engen Zusammenarbeit mit ihnen wird sich am Konzept nichts ändern. So werden nur Spieler zu dem Camp zugelassen, die diesen Weg gegangen sind.“ so Peter Daletzki.

In den Tagen unmittelbar nach dem Invite-Only Sichtungscamp werden dann die Einladungen für den 45er Kader und den Practice Squad versendet. Neu ist der Practice Squad, bei dem Spieler der jüngeren Jahrgänge die Chance erhalten an allen Aktivitäten der Nationalmannschaft teilzunehmen, um für die Zukunft gefördert zu werden.

„Geplant sind hier zwei extra Spieler je Positionsgruppe der beiden jüngsten Jahrgänge. Wir möchten die willensstärksten und talentiertesten Spieler bereits frühzeitig abholen, im Hinblick auf unser Ziel die Europameisterschaft anzugreifen. Die Spieler nehmen an allen Camps teil, werden aktiv im Training eingesetzt und gefördert. Zusätzlich werden wir auch Spieler in den erweiterten Kader berufen um sie als Nachrücker jederzeit aktivieren zu können.“ erklärt Peter Daletzki zum neuen Practice Squad Konzept.

Der Kader und Practice Squad trifft sich dann Mitte März zu einem Mini-Camp und in der gesamten Woche vor dem Spiel am Osterwochenende im April zum großen Trainingscamp. Geplant ist der Start des großen Trainingscamps derzeit am Sonntag, den 13.04.2025 und mündet direkt in das Spiel gegen Italien voraussichtlich am Ostersamstag.

„Wir suchen nun nach den Spielern, die bereit sind für unser Team wirklich Alles zu geben. Der Härtetest mit der Invite-Only Sichtungsmaßnahme zeigt welche Spieler den Hustle, Grind und die Fähigkeiten haben, Teil unseres Programms zu werden. Auch die Spieler, welche im Kader 2024 waren und für 2025 noch alterstechnisch berechtigt sind, werden nochmal auf den Prüfstand gestellt. Für mich gehört es dazu, sich nicht auszuruhen, wenn man einmal Teil des Ganzen wird, sondern den Willen zu haben, sich stetig weiterzuentwickeln. Gerade für unsere High-Pace Offense und schnelle, aggressive Defense suchen wir die leistungsfähigsten Spieler des Landes. Interessierte Spieler sollten sich in jedem Fall die Zeiträume schon mal freihalten – für uns ist es unverzichtbar das man an allen Aktivitäten teilnimmt – your best ability ist availability. Wir freuen uns sehr darauf die Spieler gemeinsam kennenzulernen und mit ihnen zu arbeiten.“ so Peter Daletzki.