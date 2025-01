Said Salazar Déciga wird Headcoach der deutschen Herren Flag Football Nationalmannschaft

// Please find the English version below

Der American Football Verband Deutschland (AFVD) freut sich, die Ernennung von Said Salazar Déciga aus Mexiko zum neuen Head Coach der deutschen Herren-Flag-Football-Nationalmannschaft bekannt zu geben. Said bringt eine beeindruckende Karriere sowohl als Spieler als auch als Trainer mit und will das Team auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles anführen.

Ein Leben für Flag Football

Said Salazar Déciga ist seit seiner Kindheit in Mexiko tief in der Welt des Flag Football verwurzelt. Seit seinem sechsten Lebensjahr begleitet ihn der Sport und er entwickelte sich zu einem herausragenden Spieler und Trainer. Er spielte für renommierte Teams wie Aguilas Blancas und Tec de Monterrey in Mexiko, wo er zweimal zum Offensivspieler des Jahres gekürt wurde und zahlreiche Rekorde für gefangene Yards und erzielte Punkte aufstellte.

Seine internationale Spielerkarriere erreichte ihren Höhepunkt, als er Mexiko bei mehreren großen Turnieren vertreten hat, darunter die Bronzemedaille bei der IFAF Weltmeisterschaft 2016 in Miami, die Silbermedaille bei der IFAF Weltmeisterschaft 2021 in Jerusalem und die Bronzemedaille bei den World Games 2022.

Erfolg als Trainer

Auch als Trainer hat Deciga bedeutende Erfolge erzielt. Seit Dezember 2022 leitete er das Team der Molosses de Asnières in Frankreich und führte es zu beeindruckenden 137 Siegen bei nur 25 Niederlagen und 3 Unentschieden. Als Defensive Coordinator der französischen Flag-Football-Nationalmannschaft belegte das Team bei der Weltmeisterschaft 2024 in Finnland sensationell den 5. Platz, nachdem es im Jahr zuvor bei der Europameisterschaft nur den 11. Platz erreichte.

Jona Winkel, Cheftrainer der deutschen Flag Nationalmannschaften, ist begeistert: „Dass wir Said verpflichten konnten, ist ein echter Glücksgriff für die deutsche Nationalmannschaft. Er ist ein echter Siegertyp und wird unser Team wieder zurück in die Erfolgsspur führen. Seine Vita und seine Erfolge sind unglaublich beeindruckend, unsere Spieler können sich auf ihn und die Trainings und Spiele jetzt schon freuen.“

„Diese Möglichkeit als Headcoach der deutschen Nationalmannschaft ist der Höhepunkt meines lebenslangen Engagements für Flag Football,“ sagt Salazar. „Die Leitung dieses Teams ist eine große Ehre, und ich freue mich darauf, eine neue Ära für Flag Football in Deutschland einzuläuten. Dieses Land hat alles: Talent, Organisation und Football. Es ist eine Ehre, ein Teil davon zu sein. Ich freue mich darauf, die Vision eines Teams zu verwirklichen, das bei den Olympischen Spielen 2028 Spitzenleistungen erbringen kann.“

Erfahrungen und Expertise

Zusätzlich zu seinen Erfolgen in Frankreich war Salazar als Offensive Quality Coach bei den Paris Musketeers in der European League of Football (ELF) und als Flag Coach beim Summer Camp in der Schweiz tätig. Er leitete auch zahlreiche Trainingsprogramme und Initiativen, darunter eine Flag Football Clinic bei den Badener Greifs in Deutschland im Februar 2024.

Kultureller Austausch und Community-Building

Er engagiert sich auch außerhalb des Spielfelds stark für den Sport. Als Gründer des Flag Football Bootcamps in Frankreich organisierte er ein 15-tägiges Intensivprogramm, das Elite-Spieler aus Lateinamerika nach Paris brachte. Diese Spieler kombinierten sportliches Training mit kulturellem Austausch.

Obwohl die deutsche Sprache eine Herausforderung darstellt, ist Salazar fest entschlossen, sie schnell zu lernen, um eine nahtlose Kommunikation und Integration mit dem Team und den Verantwortlichen des Verbandes zu gewährleisten.

Der AFVD heißt Said Salazar Déciga herzlich willkommen und freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit, um gemeinsam neue Maßstäbe für Flag Football in Deutschland zu setzen. Déciga wird sich auch an der Suche nach einem neuen Offensive Coordinator beteiligen, da Hauke Bastert zurückgetreten ist. Defensive Coordinator Conrad Dietel bleibt an Salazars Seite.

AFVD welcomes Said Salazar Déciga as the new Head Coach of the German Men’s Flag Football National Team

The American Football Verband Deutschland (AFVD) is pleased to announce the appointment of Said Salazar Déciga from Mexico as the new Head Coach of the German Men’s Flag Football National Team. Said brings with him an impressive career both as a player and a coach, and he aims to lead the team on the road to the 2028 Olympic Games in Los Angeles.

A Life for Flag Football

Said Salazar Déciga has been deeply rooted in the world of Flag Football since his childhood in Mexico. He has been involved in the sport since the age of six and developed into an outstanding player and coach. He played for renowned teams such as Aguilas Blancas and Tec de Monterrey in Mexico, where he was twice named Offensive Player of the Year and set numerous records for receiving yards and points scored.

His international playing career peaked when he represented Mexico in the Junior Global Championship in 2009.

Success as a Coach

Salazar has also achieved significant success as a coach. Since December 2022, he has been leading the Molosses de Asnières team in France, guiding them to an impressive record of 137 wins, 25 losses, and 3 draws. As the Defensive Coordinator of the French Flag Football National Team, the team achieved an outstanding 5th place at the 2024 World Championship in Finland, after finishing only 11th at the previous European Championship.

Jona Winkel, Head Coach of the German Flag National Teams, is thrilled: „Being able to hire Said is a real stroke of luck for the German national team. He’s a true winner and will lead our team back to success. His resume and achievements are incredibly impressive, and our players are already looking forward to working with him in training and games.“

„This opportunity as Head Coach of the German National Team is the pinnacle of my lifelong commitment to Flag Football,“ says Salazar. „Leading this team is a great honor, and I am excited to usher in a new era for Flag Football in Germany. This country has everything: talent, organization, and football. It is an honor to be a part of it. I look forward to realizing the vision of a team that can perform at the highest level in the 2028 Olympics.“

Experience and Expertise

In addition to his successes in France, Salazar has worked as an Offensive Quality Coach for the Paris Musketeers in the European League of Football (ELF) and as a Flag Coach at the Summer Camp in Switzerland. He has also led numerous training programs and initiatives, including a Flag Football Clinic with the Badener Greifs in Germany in February 2024.

Cultural Exchange and Community Building

Outside of the field, he is also deeply committed to the sport. As the founder of the Flag Football Bootcamp in France, he organized a 15-day intensive program that brought elite players from Latin America to Paris, combining athletic training with cultural exchange.

Although learning the German language presents a challenge, Salazar is determined to master it quickly in order to ensure seamless communication and integration with the team and the federation’s staff.

The AFVD warmly welcomes Said Salazar Déciga and looks forward to a successful collaboration to set new standards for Flag Football in Germany. Salazar will also be involved in the search for a new Offensive Coordinator, as Hauke Bastert has stepped down. Defensive Coordinator Conrad Dietel will remain by Salazar’s side.