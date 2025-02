Ausschreibung der Jugend Flag Football Nationalmannschaften Tryouts 2025

Nach den ersten erfolgreichen Sichtungen der Frauen und Herren Flag Football Nationalmannschaften gehen nun auch die Jugend Teams in die Tryouts. Diese finden am 26. und 27.04.2025 in Frankfurt statt.

Aufgrund der rasant wachsenden Zahl an Athletinnen und Athleten sowie der steigenden Professionalität wird es in diesem Jahr keine offenen Tryouts mehr geben. Stattdessen wird es um eine Bewerbung für einen Spot im Tryout gehen.

Die Tryouts dienen der Vorbereitung auf die Europameisterschaft 2025 in Innsbruck. Für das U15 Mixed Team steht außerdem die Titelverteidigung an.

Nachfolgend finden Sie die Links zu den jeweiligen Bewerbungsformularen:



U17 Mädchen (Jahrgänge 2008 und 2009): https://forms.gle/8Bu8N2ZA4LqVuB6HA

U17 Jungs (Jahrgänge 2008 und 2009): https://forms.gle/DrnWtC3u7q3MjWCY8

U15 Mixed (Jahrgänge 2010 und 2011): https://forms.gle/ChbihzY7fX3M5zjG8

Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen und auf talentierte Athletinnen und Athleten, die unsere Teams verstärken möchten!