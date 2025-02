Team Germany startet ins Europameisterschaftsjahr

Die deutsche Herren-Tackle-Nationalmannschaft hat im vergangenen Jahr mit zwei beeindruckenden Siegen in der Europameisterschafts-Qualifikation gegen Großbritannien (49:11) und Schweden (42:6) die Begeisterung der Football-Fans neu entfacht. Nun steht das Team im EM-Halbfinale und hat das klare Ziel, den Titel zu holen.

Neuer Headcoach mit bewährtem Konzept

Headcoach Christian Rothe hat nur geringe Anpassungen innerhalb des erfolgreichen Coaching-Staffs vorgenommen. Nach vielen erfolgreichen Jahren als Spieler und Coach bei den Schwäbisch Hall Unicorns konzentriert er sich nun vollständig auf Team Germany und kann so unabhängig von Vereins- und Ligeninteressen die besten Spieler nominieren. Seit 2020 ist er bereits Teil des Trainerstabs, 2023 wurde er zum GFL „Coach of the Year“ gewählt. Rothe sieht für das Team hervorragende Voraussetzungen: „Die Vorarbeit für das aktuelle Roster wurde in den letzten fünf Jahren geleistet. Wir haben ein starkes Team auf dem Feld und an der Seitenlinie. Der AFVD entwickelt kontinuierlich die Rahmenbedingungen weiter – etwa durch verbesserte Camps, Unterbringung und Kostenübernahme. Das ist für uns essenziell und ein Zeichen der Wertschätzung. Ein besonderer Dank gilt den Vereinen, die es ermöglichen, dass die bereits bekannten Spielwochenenden frei bleiben. So können wir mit den besten Spielern aus allen Ligen in dieses EM-Jahr gehen.“

Neuer Assistant Headcoach und bewährter Trainerstab

Rothe setzt auf Teamarbeit und hat die neue Position des Assistant Headcoach (AHC) geschaffen. Diese übernimmt Dogan Özdincer, der neben den Special Teams auch für die interne Qualitätskontrolle verantwortlich ist. Özdincer ist bereits seit 2008 Teil der Nationalmannschaft und war bei den EM-Titeln 2010 und 2014 sowie beim Gewinn der Silbermedaille bei den World Games 2017 dabei. Für die Offense ist weiterhin OC Elias Gniffke verantwortlich, der als Headcoach der Allgäu Comets regelmäßig in die GFL-Playoffs einzieht. Auch 2023 war er bereits als kreativer Kopf hinter den spektakulären Spielzügen der deutschen Offense bekannt. Als Defense Coordinator und Linebacker-Coach setzt Maik Mauer seine erfolgreiche Arbeit fort. Der ehemalige Spieler der Braunschweig Lions hat als Coach mit den Lions mehrere Titel, darunter Eurobowls und German Bowls gewonnen.

Gerrit Meister bleibt für die Offensive Line verantwortlich. Der dreifache German-Bowl- und vierfache Eurobowl-Champion hat als Trainer mehrere Stationen durchlaufen und ist aktuell Headcoach der Hildesheim Invaders. Alessio Colonna, ein ausgewiesener Runningback-Experte, trainiert die Running Backs. Seine Coaching-Stationen umfassen die Berlin Adler, Swarco Raiders Tirol, Lazio Ducks und Potsdam Royals. Zudem ist er Mitglied der NFL International Series und seit 2018 Super Bowl Mitarbeiter. Wide Receiver und Tight Ends werden weiterhin von Maximilian von Garnier betreut, dem dienstältesten Coach der Nationalmannschaft und Träger des Silbernen Lorbeerblatts, der höchsten deutschen Sportauszeichnung. Der ehemalige Nationalspieler war an zahlreichen internationalen Erfolgen beteiligt und ist heute zudem als NFL-Flag-Koordinator tätig. Markus Grahn übernimmt das Quarterback-Training. Seit über 30 Jahren ist er als Coach aktiv, unter anderem bei Frankfurt Galaxy in der NFL Europe, mit denen er den World Bowl gewann.

Defensive Excellence und Special Teams

Vladimir Ilic bleibt weiterhin Defensive Line Coach. Der erfahrene Nationaltrainer gewann als Spieler zahlreiche nationale und internationale Titel. Zudem war er 2014 Teil des Coaching Staffs, als Deutschland Europameister wurde. In der NFL Europe war er für Frankfurt Galaxy, Düsseldorf Rhein Fire, Barcelona Dragons und Berlin Thunder aktiv. Die Defensive Backs betreut weiterhin David De Armas, der mit den New Yorker Lions als Spieler und Coach mehrfach German Bowls und Eurobowls gewann. Stephan Starcke bleibt Special Teams Coordinator. Der A-Lizenzinhaber ist unter anderem Landestrainer des AFCV Hamburg, Mitglied des AFVD-Lehrstabs und Coach bei den Lübeck Cougars.

Fitness, Medizin und Team Support

Für die medizinische Betreuung ist weiterhin Teamarzt Dr. Rubin Mogharrebi verantwortlich, unterstützt von Dr. Axel Klein, Dr. Nadia Leyendecker und einem erfahrenen Physioteam unter Hans Staschek. Andy Klein leitet das Equipment-Management, während Günther Kroll und Ralf Jakob für Videoanalysen sorgen. Lea Wohlfahrt setzt Team Germany in den Bereichen Media und Marketing perfekt in Szene.

Mit einem hochkarätig besetzten Kader und einem erfahrenen Trainerstab ist Team Germany bereit für die Europameisterschaft – mit dem klaren Ziel, den Titel nach Deutschland zu holen.